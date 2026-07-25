Joaquín Anduro 25 JUL 2026 - 19:44h.

Álex Grimaldo estuvo presente con Javi Hoyos y Nuria Marín

El vacile de Cucurella a Grimaldo tras su fichaje por el Atlético: "Espero que no coja una casa cerca"

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Este sábado se celebra en La Cartuja uno de los grandes eventos del año, La Velada VI organizada por Ibai Llanos y que repite presencia en el estadio sevillano. Todo tipo de rostros conocidos ha estado presente en el recinto en el que varios streamers y famosos se pelean en un ring de boxeo y, entre ellos, ha participado un campeón del mundo como Álex Grimaldo, que ha retado a Pedro Porro, también presente, y a Marc Cucurella a pelear con él.

El nuevo jugador del Atlético de Madrid ha participado en el primer acto del evento junto a Nuria Marín y Javi Hoyos menos de una semana después de conquistar el Mundial con la Selección Española. El lateral zurdo ha sido el primer invitado en salir a escena y ha lanzado un reto cuando le han preguntado contra quién le gustaría subirse a un ring en un escenario así.

Primero, Álex Grimaldo señaló que la pelea que más ganas tiene de ver es la que encabezará el evento, con IlloJuan y TheGrefg. "Diría que gana TheGrefg", se mojó el futbolista valenciano que, preguntado por su rival escogido para un combate, señaló a otro de los campeones del mundo presentes allí: "De la selección, con Pedro Porro".

Ahí le cuestionaron de nuevo al jugador del Atlético por alguien con un beef real y señaló entre risas a su rival por el lateral zurdo de la Selección Española, Marc Cucurella, con el que también se verá la cara en los derbis madrileños a partir de esta temporada: "Ahora mismo me gustaría verme las caras con Cucurella pero no está aquí. Me gustaría subirme a un ring con él".

Álex Grimaldo y el sueño de ganar un Mundial

En cuanto al Mundial, Álex Grimaldo aún no es capaz de explicar con exactitud qué se siente al ser uno de los héroes en la conquista del segundo Mundial para España: "Es una pregunta que hacen mucho pero es difícil responder porque es una sensación única. Sólo 49 jugadores españoles han ganado el Mundial en la historia y es algo único y que quedará para siempre".

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"Es el sueño de cualquier jugador cuando va creciendo y es el que tenía desde pequeño", finalizó el futbolista valenciano sobre la gesta lograda el pasado domingo en el MetLife Stadium.