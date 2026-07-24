Ferran Torres ya tiene un tiburón con su nombre en Valencia

David Torres Valencia, 24 JUL 2026 - 18:49h.

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El Oceanogràfic de Valencia ha puesto el nombre de Ferran Torres a uno de sus tiburones grises (Carcharhinus plumbeus) del túnel de Océanos, como reconocimiento a la vinculación del futbolista valenciano con la conservación marina y, especialmente, con la sensibilización social sobre la importancia de proteger a estos animales. Es un reconocimiento más al jugador del FC Barcelona deseado por el Atlético de Madrid, que será nombrado hijo predilecto de Foios y que es la estrella mundial tras su gol en la final. Ahora, el Tiburón, como es conocido en el mundo del fútbol, ya tiene su homólogo en la capital del Turia.

Se trata de un macho de tiburón gris que mide cerca de dos metros de longitud, indicó el Oceanogràficac, que con esta decisión "refuerza el mensaje de que estos animales son emblemáticos y especies indispensables para el funcionamiento de los ecosistemas".

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¿Por qué un tiburón y en Valencia?

La elección reúne "varios elementos que conectan al delantero con el acuario valenciano", subrayan los responsables del acuario valenciano. Así, explican que Ferran Torres nació en la localidad de Foios, mantiene una estrecha relación con su tierra y es conocido deportivamente como "el Tiburón", un sobrenombre que ha incorporado a su identidad dentro y fuera del terreno de juego.

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A esta conexión se suma el papel del artífice del gol que dio la victoria a España en el último Mundial de Fútbol, como embajador de la Fundación Oceanogràfic durante los años 2024 y 2025.

Un reconocimiento más al futbolista valenciano

El futbolista visitó el Oceanogràfic hace dos años para conocer de primera mano el trabajo desarrollado por sus equipos de conservación, investigación, educación y cuidado animal. Durante el recorrido por el área de Océanos y su túnel submarino, pudo acercarse a la biología de los tiburones, a las amenazas que afrontan sus poblaciones y a los proyectos impulsados para favorecer su conservación, han señalado las mismas fuentes, que han apuntado que esta colaboración tuvo continuidad en 2025.

De esta forma, ha querido reconocer así al futbolista valenciano, conocido como "el Tiburón", por su compromiso con la conservación marina y por su labor como embajador de la Fundación Oceanogràfic durante 2024 y 2025.

"El ejemplar, un tiburón gris (𝘊𝘢𝘳𝘤𝘩𝘢𝘳𝘩𝘪𝘯𝘶𝘴 𝘱𝘭𝘶𝘮𝘣𝘦𝘶𝘴), simboliza una alianza que nos ayuda a acercar la importancia de proteger a estas especies, esenciales para el equilibrio de los océanos y, al mismo tiempo, entre las más amenazadas del planeta", explica la institución en su instagram oficial