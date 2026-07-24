Fernando Alonso da un pequeño paso adelante gracias a las nuevas mejoras de Aston Martin

Alberto Cercós García 24 JUL 2026 - 14:52h.

Las 16 mejoras que ha traído Aston Martin a Hungría ya las ha probado Fernando Alonso en pista

El primer problema que se encontrará Fernando Alonso con las nuevas mejoras

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Todas las miradas estaban puestas en una FP1 del Gran Premio de Hungría que, en realidad, no ha tenido nada destacable más allá de puntuales problemas para Carlos Sainz, Charles Leclerc o Lance Stroll. Pero la intrahistoria de Aston Martin con sus mejoras marcaban un contexto más que interesante dentro de la sesión, con un Fernando Alonso que ha exprimido al máximo el tiempo en pista. Las sensaciones, más allá de ser una primera toma de contacto, han sido decentes. El piloto asturiano ha podido rodar sin problemas y terminar los primeros entrenamientos lejos de la cola de la parrilla, en decimotercera posición y a dos segundos y medio del tiempo más rápido marcado por Leclerc.

Lo más importante es que el AMR26 funciona y es más rápido que lo que se había visto anteriormente. Se trata de una gran noticia para toda la escudería británica, que ve cómo todo el trabajo realizado hasta la fecha tiene algunos frutos. Claramente toda esta situación cambiará a lo largo de un fin de semana que se antoja estresante para el equipo, ya que poco a poco acumularán datos y Adrian Newey podrá indicar por dónde tirar. Pero la realidad es que el primer paso es positivo y satisfactorio en todos los sentidos. Al menos, para Alonso.

Lance Stroll, la parte negativa de Aston Martin en la FP1

Lance Stroll es quien ha encendido todas las alarmas en el box de Aston Martin. Cuando quedaban algo más de veinte minutos de sesión, la bandera roja ha obligado a detener el entrenamiento. El culpable, el piloto canadiense y las suspensiones de su monoplaza. Tras hacer un trompo de 360º tras una de las curvas del trazado húngaro, Stroll ha visto cómo la suspensión trasera de su AMR26 decía basta y se quedaba parado en mitad de la pista.

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Un contratiempo que no ha afectado para nada al rendimiento de Alonso, pero que sí ha encendido una importante alarma. A fin de cuentas, este tipo de fallos deben ayudar para crear el mejor monoplaza posible; y ver cómo las suspensiones se han roto de una manera tan peculiar... obliga a que Newey ponga el foco en qué ha pasado ahí.