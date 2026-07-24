El Real Madrid dejará en manos de Mourinho fichar o no a Rodri Hernández

Redacción ElDesmarque Madrid, 24 JUL 2026 - 13:38h.

Hay sentimientos encontrados con su fichaje dentro del conjunto blanco

Las dos claves que siguen separando a Rodri del Real Madrid y que generan debate interno en la directiva

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El nombre de Rodri está encima de la mesa del Real Madrid. Después de completar un Mundial sobresaliente con la Selección Española, donde fue elegido como mejor jugador del torneo, el centrocampista del Manchester City se ha convertido en uno de los futbolistas que más debate está generando en la planificación deportiva blanca. Según ha podido saber ElDesmarque, dentro del club existen opiniones muy diferentes sobre la conveniencia de acometer un fichaje que, en cualquier caso, dependerá en gran medida del criterio de José Mourinho.

Un perfil que convence dentro del Real Madrid… pero no a todos

Una parte del Real Madrid considera que Rodri sería el refuerzo ideal para un centro del campo que todavía busca un heredero natural de Toni Kroos. Su capacidad para dirigir el juego, imponer el ritmo de los partidos y aportar equilibrio defensivo encaja con una necesidad que el equipo arrastra desde la salida del alemán.

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A ello se suma el excelente nivel mostrado durante el Mundial, donde lideró a España desde la medular y terminó siendo reconocido como el MVP del campeonato. El propio futbolista ha dejado abierta la puerta a un regreso a LaLiga al asegurar hace tiempo que, cuando llama el Real Madrid, “siempre hay que prestar atención”. Además, su contrato con el Manchester City expira dentro de un año, un factor que también juega a favor de una posible operación.

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José Mourinho tendrá la última palabra

Eso sí, no todos dentro del club ven clara la incorporación. Hay quienes consideran que una operación cercana a los 60 millones de euros resulta elevada para un futbolista que ya supera la treintena y cuya incorporación se alejaría de la política de fichajes seguida por el Real Madrid en los últimos años.

También existen dudas sobre su encaje en la idea de juego de José Mourinho. Además, el centro del campo blanco presenta actualmente una importante competencia, con varios futbolistas capaces de ocupar esa zona. Por ello, según ha podido saber ElDesmarque, la decisión definitiva quedará en manos del técnico portugués. Mourinho será quien determine si Rodri es la pieza que necesita el nuevo proyecto madridista o si, por el contrario, el club debe centrar sus esfuerzos en otro perfil de centrocampista.