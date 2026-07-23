Jorge Mendes, el ayudante necesario de Real Madrid y FC Barcelona para aligerar sus plantillas

Javi Rayo 23 JUL 2026 - 10:00h.

El representante portugués lleva varias operaciones en ambos clubes

La urgencia del Real Madrid por cumplir las reglas de la Champions que frena la salida de Gonzalo García

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Real Madrid y FC Barcelona se afanan en aligerar sus plantillas para hacer hueco para la llegada de nuevos fichajes. Ambos clubes siguen con algunas operaciones estancadas y han encontrado en Jorge Mendes el ayudante necesario para resolverlas. Después de años en la sombra, el famoso representante portugués ha adquirido gran importancia en los últimos meses ayudando -a cambio de grandes comisiones- a los dos clubes más importantes de LALIGA.

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Jorge Mendes, el rey de los traspasos en el mercado de fichajes

Jorge Mendes está siendo el encargado de sacar a Raúl Asencio del Real Madrid. José Mourinho -también representado suyo- no cuenta con el canterano canario y el representante portugués ya trabaja para sacarlo del conjunto blanco. Mendes llevará a la directiva merengue varias ofertas para que tomen la decisión de si cederlo o traspasarlo definitivamente.

En el FC Barcelona ocurre algo muy parecido. Jorge Mendes fue el encargado de acabar con el 'caso Ansu Fati' y consiguió traspasarlo al Mónaco y quitarle al club azulgrana de encima el problema de su elevada ficha. Ahora ha tomado las riendas del futuro de Marc Casadó. En la directiva blaugrana prefieren que el canterano salga y confían en el agente portugués para encontrar una buena oferta.

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Jorge Mendes tiene experiencia -y de sobra- en grandes operaciones a nivel mundial. Su agencia de representación Gestifute ha gestionado algunos de los mayores traspasos de la historia del fútbol. Mendes fue el encargado de llevar a Cristiano Ronaldo al Real Madrid en 2009, a Di María al Manchester United, a Joao Felix al Atlético, a James Rodríguez al Real Madrid, a Falcao al Mónaco, a Diego Costa al Chelsea, a Rúben Dias al Manchester City y, recientemente, a Bernardo Silva también al conjunto blanco. El representante luso se mueve como pez en el agua cuanto más difícil sea la operación.