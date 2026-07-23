El Atlético de Madrid supera todas sus expectativas con la venta de Thiago Almada

Ángel Cotán 23 JUL 2026 - 09:29h.

El argentino resuelve su futuro tras la disputa del Mundial

Julián Álvarez sufre un nuevo giro en el Atlético de Madrid y el Barcelona cambia el tiro

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Una vez finalizado el Mundial 2026, el Atlético de Madrid aborda todos sus frentes abiertos en el mercado de fichajes. Más allá de todo lo que rodea a Julián Álvarez, la dirección deportiva colchonera trabaja en una operación salida en la que figuran varios nombres. Si hay una zona del campo que apunta a seguir moviéndose en las próximas semanas esa es el ataque y ahí se enmarca la situación de Thiago Almada.

Tras su aterrizaje en el club madrileño en el pasado mercado estival, el extremo izquierdo abandonará el Atlético. La importante apuesta económica realizada por el futbolista argentino derivó en una temporada con poca continuidad y actuaciones que no respondieron a las expectativas generadas.

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Diego Pablo Simeone bajó el dedo y Mateu Alemany movió al jugador en el mercado. Y ahí volvió aparecer Flamengo, el mismo equipo que ya resolvió los problemas de Saúl y Samuel Lino, para avanzar considerablemente por Thiago Almada.

El Atlético de Madrid y la venta de Thiago Almada

José Boto, hombre importante en la decisiones de Flamengo, reconoció al medio Paparazzo Rubro-Negro los movimientos que están realizando para conseguir el fichaje del internacional argentino: "Es verdad que estamos interesados en Thiago. Es verdad que estamos en conversaciones con él. No hay nada cerrado, el jugador todavía no ha dado el 'sí'. Si viene, va a ser en las condiciones que nosotros queremos".

Siguiendo esta línea de declaraciones, el prestigioso medio brasileño Ge Globo afirma que el proyecto deportivo presentado por Flamengo convence a Thiago Almada y las negociaciones con el Atlético de Madrid van por buen camino.

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Tanto es así que, según la citada fuente, la venta del extremo izquierdo se daría finalmente en unas condiciones que superan las expectativas rojiblancas. Tras un año en el que el futbolista parecía haberse devaluado, el Atlético de Madrid apunta a ingresar una cantidad superior a los veinte millones de euros pero que nunca superará los 28 millones. Este ingreso permitirá a la entidad colchonera aumentar su inversión en los próximos fichajes.