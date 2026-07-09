El Atlético de Madrid apuesta todo al sustituto de Sorloth: nueva reunión por el fichaje

Ángel Cotán 09 JUL 2026 - 12:08h.

La salida del noruego, en pausa hasta que acabe su Mundial

El Atlético de Madrid cambia de opinión con Julián Álvarez y Apollo decide: "Por primera vez"

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El Atlético de Madrid está tirando de cartera en el mercado de verano. El último fichaje en unirse al club rojiblanco será Morten Hjulmand, pero llegarán más. Mateu Alemany quiere seguir potenciando los recursos de Diego Pablo Simeone y ahora centra el tiro en la delantera. Sin Antoine Griezmann y en una difícil situación por Julián Álvarez, la dirección deportiva colchonera lo apuesta todo al sustituto de Alexander Sorloth.

Muy vivo con Noruega en este Mundial 2026, el ariete acordó hace semanas sus condiciones personales con la Juventus de Turín. Los clubes, en buena sintonía, han emplazado las conversaciones al término de la cita mundialista, aunque en el Atlético se cubren las espaldas.

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El Atlético de Madrid apuesta todo al sustituto de Sorloth

En el Metropolitano saben que la delantera sufrirá una auténtica revolución, y a la espera de resolver el futuro del argentino y el noruego, Mateu Alemany avanza por el sustituto del gigantón. Según informa el periodista de RNE Deportes Marcos Durán, Nicolò Tresoldi encarna la opción que más se ajusta a los parámetros rojiblancos.

A las puertas de los 22 años, el delantero centro italiano e internacional en las inferiores de Alemania está ganando enteros para convertirse en el reemplazo de Sorloth. Tanto es así que, según la citada fuente, el Atlético de Madrid ha mantenido una nueva reunión con el entorno de Nicolò Tresoldi esta semana.

Mateu Alemany intentó incorporar en ataque un perfil diferente y tanteó a Mason Greenwood. Las cifras de la operación imposibilitan de momento su llegada y la apuesta es Tresoldi. El perfil del delantero convence en las oficinas rojiblancas y se le ve un gran potencial de futuro. No obstante, queda lo más importante. El Brujas, club que guarda una relación contractual con el futbolista hasta junio de 2029, disfruta de un contexto que le permite hacerse fuerte en las negociaciones y tasa al goleador en más de treinta millones de euros.