Ángel Cotán 09 JUL 2026 - 10:09h.

El centrocampista inglés, desde el Mundial, no pasa por alto la salida del lateral

Fran García y sus primeras horas en el Betis

Compartir







Fran García ya ejerce como jugador del Real Betis. Tras pasar las pertinentes pruebas médicas, jugador de Bolaños de Calatrava fue presentado en sociedad por la entidad verdiblanca. En una operación muy beneficiosa en términos económicos, el lateral abandonaba el Real Madrid tras tres años en el primer equipo y media vida en la cantera blanca.

Durante todo este tiempo, Fran García nunca ha tenido un mal gesto como merengue. Cuando jugaba nunca negociaba un esfuerzo en el terreno de juego y cuando no lo hacía apoyaba como el que más a sus compañeros desde el banquillo. Una realidad que confirma el testimonio de Jude Bellingham en el vestuario del Real Madrid.

PUEDE INTERESARTE El Deportivo avanza y oferta por el fichaje de Álvaro Morata: un problema personal a superar

Jude Bellingham ilusiona al beticismo con el fichaje de Fran García

La disputa del Mundial 2026 con la selección inglesa no ha impedido a Jude Bellingham despedir a Fran García. A través de sus canales oficiales, la estrella del Real Madrid ha compartido una reflexión muy personal que ilusiona a la afición del Betis. El centrocampista ofensivo, entre tanto problema en el vestuario madridista, ensalza una virtud concreta del lateral izquierdo.

PUEDE INTERESARTE El Celta avanza la salida de Damián Rodríguez y anuncian una fórmula muy sorprendente

La profesionalidad de Fran García ha impresionado a Bellingham. A pesar de convivir constantemente con estrellas en su carrera de clubes e internacional, el inglés se queda con el nuevo fichaje del Betis: "Mucha suerte en tu nuevo capítulo, mi hermano. Eres uno de los jugadores más profesionales que he visto en mi vida. Ha sido un placer. No mereces más que lo mejor. Te quiero".

Una característica que también ensalza Chendo, histórico jugador del Real Madrid y con labores en el vestuario del primer equipo blanco: "Gracias por dejarte siempre el alma por este escudo, Fran. Eres un profesional de los pies a la cabeza. Humilde, trabajador y una gran persona. Te deseo lo mejor siempre, amigo".