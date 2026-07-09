El Celta avanza la salida de Damián Rodríguez y anuncian una fórmula muy sorprendente

Ángel Cotán 09 JUL 2026 - 08:25h.

El pivote, uno de los señalados en la operación salida

Loren Juarros se centra en dos fichajes sin olvidar a Dotor

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El Celta de Vigo ya está inmerso en su puesta a punto veraniega con un ojo puesto en el mercado de fichajes. Tras confirmar dos caras nuevas (Aleix Febas y Javi Galán) y la esperada renovación de Marcos Alonso, la dirección deportiva olívica pone el foco en las salidas. La realidad es que Marco Garcés no está recibiendo el tipo de propuestas que desearía por los activos que no cuentan para Claudio Giráldez, aunque una fórmula por el adiós de Damián Rodríguez sorprende a todos.

El centrocampista defensivo se marchó cedido en la pasada ventana invernal para reforzar a un Racing de Santander que acabó campeonando en LALIGA Hypermotion. Allí, Damián Rodríguez aterrizó con un gran impacto, pero su protagonismo sobre el terreno de juego fue apagándose en el tramo decisivo de la temporada.

A sus 23 años, el futbolista de Ponteareas mantiene una estrecha relación de amistad con Claudio Giráldez, aunque los planes celestes para el pivote apuntan de momento a otros nombres. Ante esta situación, varios clubes de la categoría de plata avanzan por su fichaje.

El Celta avanza la salida de Damián Rodríguez

Desde Asturias, La Nueva España avanzaba el interés del Sporting de Gijón por el centrocampista celeste. La citada fuente afirmaba que las partes ya negociaban por Damián Rodríguez, pero ni era una operación sencilla ni había trascendido la fórmula de la operación. Además, el club rojiblanco debía competir con otros clubes entre los que destaca el Granada.

Al hilo de este interés nazarí, el medio Ideal desliza la sorpresiva fórmula que podría llevar a Damián al Nuevo Los Cármenes. Según la citada fuente, el pivote estaría en vías de rescisión con el Celta de Vigo, una posible decisión muy sorprendente si se tiene en cuenta que la vinculación del futbolista con el club olívico se extiende hasta junio de 2028.

Aquí puede entrar en juego el nuevo límite de cesiones impuesto por la RFEF. La salida de Damián Rodríguez este verano cuenta con muchas probabilidades e interesados, aunque en el Celta la prioridad es encontrar ingresos por cualquier activo.