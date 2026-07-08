El Celta anuncia la esperada decisión de Marcos Alonso: contrato y tiempo de duración

Celia Pérez 08 JUL 2026 - 19:02h.

El defensa decide finalmente continuar en Vigo

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El Celta de Vigo ha anunciado este martes la renovación de Marcos Alonso, resolviendo así la gran incógnita con el futuro del defensa. Tras concluir su contrato con el club celeste, el futbolista sembraba. No tenía claro si continuar o en cambio, colgar ya las botas, algo que ha decidido posponer después de llegar a un nuevo acuerdo con el club olivíco.

Así pues Marcos Alonso ha ampliado dos años más, hasta el 30 junio de 2028, su contrato con el Celta, que destaca del jugador madrileño su “experiencia, liderazgo y veteranía”. Desde su llegada a Balaídos en el verano de 2024, el exfutbolista de Real Madrid, Chelsea o FC Barcelona, entre otros clubes, se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema de Claudio Giráldez.

“Su polivalencia, gran golpeo de balón y capacidad para competir al máximo nivel le han permitido asumir un papel protagonista en la zaga celeste, siendo un referente tanto dentro como fuera del terreno de juego”, apunta el Celta en su comunicado de prensa.

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En las dos campañas que ha jugado como celeste, Marcos Alonso suma ya 76 partidos oficiales y cinco goles. Además, la pasada temporada, ha sido el jugador de campo con mayor participación de la plantilla con 3.759 minutos repartidos en 43 encuentros oficiales.

La duda ha estado más viva que nunca estos días ya que el conjunto vigués hizo pública la lista de jugadores que iniciarán la fase preparatoria de la temporada. Entre todos los nombres y situaciones explicadas por el Celta, llamaba la atención el particular caso de Marcos Alonso. Una situación que finalmente se ha resuelto de forma favorable.

De esta forma, Claudio Giráldez se asegura una pieza clave en la defensa celeste mientras que el futbolista va agotando la etapa final de su carrera en Vigo. Por delante queda una campaña ilusionante para ser el referente de una plantilla que vivirá el regreso a Europa League.