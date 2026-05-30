Alberto Bravo 30 MAY 2026 - 12:07h.

El veterano defensa tiene desde hace meses una oferta de renovación por una temporada

Marcos Alonso, un mensaje apunta a renovación de contrato: "A descansar y cargar baterías"

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VigoLALIGA EA SPORTS concluyó hace una semana. El Celta de Vigo lograba clasificación para la Europa League por segunda temporada consecutiva. Lo hacia con Marcos Alonso en el once, como en otros 31 partidos de Liga y otros 11 de Europa League. El madrileño es el jugador de campo que más minutos ha disputado esta temporada con 3.759'. El club espera que siga siendo uno de los pilares del equipo la próxima temporada. Por ahora no ha dado respuesta a la oferta de renovación que lleva en su mesa muchos meses. En A Sede son optimistas pero por ahora siguen esperando a Marcos Alonso.

El madrileño, que dejó algunas pistas sobre su continuidad, aún no ha comunicado de manera oficial su decisión al Celta. Se espera que lo haga en los próximos días ya que su rol en el equipo es fundamental. En el hipotético caso de colgar las botas la dirección deportiva estaría obligada a buscar en el mercado un central izquierdo de primerísimo nivel junto a un suplente de garantías, fichaje que ya está encima de la mesa de Marco Garcés.

Al finalizar el duelo ante el Sevilla FC, en el lograron el billete a Europa League, Claudio Giráldez quiso conocer si Marcos Alonso ya había decidido renovar su contrato: "Es lo primero que le he preguntado. Estaba hablando con Azpilicueta y le he ido a preguntar a Azpilicueta si le había dicho algo ya Marcos y me lo he llevado para un lado y es lo primero que le he preguntado pero el cabrón no suelta prenda, permitidme la expresión".

Marcos Alonso sí escribió en su cuenta de Instagram un mensaje que apunta a su continuidad: "Un orgullo muy grande formar parte de este grupo y estar haciendo historia celeste. Gracias a todos por vuestro apoyo durante toda la temporada y en especial a mis compañeros y cuerpo técnico porque hemos sido un equipo con todas las letras. Enhorabuena a todos y ahora a descansar y cargar baterías".

En el Celta cuentan con Marcos Alonso. Tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico son optimistas y creen que continuará una temporadas más. El madrileño, que cumplirá 36 años en diciembre, ha sido fundamental en las dos últimas temporadas. Tras llegar con la carta de libertad, procedente del FC Barcelona, ha disputado 76 partidos anotando cinco goles.

Si continúa una temporada más superará los 85 encuentros que jugó con la Fiorentina quedando solo por delante el Chelsea FC. En Londres disputó un total de 212 partidos con 29 goles y 21 asistencias. Son más de 500 partidos en la élite que todo apunta a que no acabarán esta temporada. El Celta espera el sí de Marcos Alonso tras lograr el de Iago Aspas.