Alberto Bravo 17 MAY 2026 - 19:05h.

El director deportivo cree que ambos jugadores renovarán su contrato una temporada más

Claudio Giráldez, ante las renovaciones de Aspas y Marcos Alonso: "Ellos lo ven de la misma manera"

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VigoMarco Garcés, director deportivo del Celta de Vigo, volvió a mostrar su optimismo de cara a lograr el sí de Iago Aspas y Marcos Alonso. Los dos jugadores acaban contrato el 30 de junio y por ahora no han comunicado que continuarán una temporada más en activo. El mexicano, como también señaló este sábado Claudio Giráldez, cuentan con ambos para el curso 2026/27.

El responsable de la parcela deportiva fue cuestionado por la situación clasificatoria del equipo, salvado y peleando por Europa: "Sin intentar levantar demasiado las expectativas nos hace muchísima ilusión. Nos sentimos cerca y bendecidos de no estar viendo para abajo". "Estaría internado si estuviese en esa situación", bromeó el mexicano.

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Cuestionado por las renovaciones de Iago Aspas y Marcos Alonso recordó que "hemos tenido muchas charlas con ellos" a lo largo de toda la temporada. "Yo me conservo muy optimista con respecto a poder renovarlos", aseguró Marco Garcés este domingo sobre el césped de San Mamés.

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En la misma línea se mostró el técnico celeste en la rueda de prensa previa al duelo en San Mamés: "Yo soy optimista con ellos, los veo con energía, felices. Los veo bien. Los minutos que nos han dado en el terreno de juego han sido de mucha calidad". "Siguen teniendo mucho que aportar", aseguró Claudio Giráldez.

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Iago Aspas ha disputado , hasta este encuentro ante el Athletic Club, 1.950 minutos en 46 partidos en los que ha marcado ocho goles y repartidos seis asistencias. En el caso de Marcos Alonso, que este domingo ha vuelto a ser titular, suma más de 3.600 minutos este curso. Son 42 partidos en los que ha marcado un gol siendo uno de los jugadores más utilizados por Claudio Giráldez. Los dos futbolistas, los más veteranos de la plantilla, son fundamentales en el vestuario celeste.