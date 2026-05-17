Alberto Bravo 17 MAY 2026 - 12:27h.

No perder por más de dos goles les garantizaría jugar en Europa la próxima temporada

El Celta sigue sin conocer la decisión de Iago Aspas y Marcos Alonso

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VigoEl Celta de Vigo puede certificar este domingo en San Mamés, en la despedida de Ernesto Valverde, su clasificación a Europa. Los de Claudio Giráldez tienen prácticamente atada su presencia en el Viejo Continente, ya sea en la Conference o en la Europa League. Estas son las cuentas del club celeste para lograr pasear, por segunda temporada consecutiva, en el pecho de la celeste la Cruz de Santiago por toda Europa.

Conference League

El Celta depende de si mismo para cerrar este domingo ante el Athletic Club su presencia en la Conference League. En caso de victoria o empate estarían clasificados. También pueden asegurar el billete para la Conference League incluso cayendo en San Mamés por un gol el pase estaría cerrado al tener a su favor el golaveraje particular con los bilbaínos.

Una derrota por dos goles también les garantizaría de manera virtual estar la próxima temporada en la Europa League debido al 2-0 logrado en Balaídos en la primera vuelta. Los de Claudio Giráldez impedirían a los de Ernesto Valverde superarlos en la clasificación salvo debacle imposible ya que el Celta arranca la jornada con +4 en el golaveraje global por el -13 del Athletic Club.

Europa League

Los de Claudio Giráldez no dependen de si mismos para cerrar este domingo su clasificación para la Europa League. Si el Celta gana en San Mamés dependerá del resultado del Getafe CF en el Martínez Valero ante el Elche CF. Si los de José Bordalás pierden o empatan matemáticamente serían de nuevo equipo de Europa League al alcanzar los 53 puntos y dejando a los azulones a cuatro o más de distancia.

Al tener el Getafe CF el golaveraje particular ganado al Celta si los vigueses pierden o empatan nunca podrían cerrar su clasificación a Europa League ya que solo tienen dos puntos de ventaja sobre el conjunto del sur de Madrid. Los de Claudio Giráldez deberían esperar a Balaídos, ante el Sevilla FC en la última jornada, para lograr su clasificación.

Podría darse el caso de llegar a la última jornada de Liga en séptima posición si pierden o empatan en San Mamés y el Getafe CF gana al Elche CF. En ese caso lo que suceda en Balaídos ante el Sevilla y en el Coliseum ante CA Osasuna determinaría quién accede a la Europa League.