Alberto Bravo 16 MAY 2026 - 16:02h.

El Celta buscará cerrar la clasificación a Europa ante el Athletic Club

Claudio Giráldez, ante las renovaciones de Aspas y Marcos Alonso: "Ellos lo ven de la misma manera"

Compartir







VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, confesó este sábado, en la víspera del duelo de mañana contra el Athletic Club en San Mamés, que le hace "mucha ilusión" poder participar en el homenaje al técnico rojiblanco Ernesto Valverde. Aún así buscará estropear la misma ya que el objetivo en sumar los tres puntos que certifique la clasificación a Europa.

"Estar en el día de la despedida de Valverde en San Mamés me hace especial ilusión por el cariño que le tengo, por lo admirador que soy de su trayectoria, porque creo que ha sido uno de los mejores entrenadores de la historia de España y del Athletic Club. Además, es un ejemplo en el trato y en la forma de comunicar y de ser", manifestó en rueda de prensa.

El entrenador celeste considera que ese ambiente de despedida que se vivirá en Bilbao y el hecho de que el Athletic llegue al partido "sin la presión" de la amenaza del descenso supondrán una dificultad mayor para su equipo: "Ahora no tienen nada que perder de cara a poder engancharse en la última jornada a la pelea por Europa. Esa es la locura de esta liga, aquí todo cambia en una jornada. El Athletic tiene mucho que decir en estos últimos dos partidos".

El Celta se asegurará disputar la próxima temporada la Conference League si solo pierde por dos goles en San Mamés, pero Giráldez dijo que su equipo no especulará con el resultado pese a que su "primer" objetivo es jugar una competición continental la próxima campaña.

"Lo que sé es que un punto en San Mamés nos mete en Europa otro año más, que es el primer objetivo. Y creo que necesitaremos cuatro o seis puntos para entrar en Europa League. Nosotros vamos a intentar hacer los seis", indicó.

PUEDE INTERESARTE El Celta sigue sin conocer la decisión de Iago Aspas y Marcos Alonso

"Yo planteo el partido para ganarlo, no sé plantearlo de otra manera. Nuestra idea es ir a ganar el partido allí, eso nos da meternos en Europa y nos da más posibilidades de sacar el billete para la Liga Europa. Las cábalas las dejo para la última jornada", manifestó.

Finalmente, el técnico gallego confirmó que el uruguayo Matías Vecino y el guineano Ilaix Moriba están listos para jugar en San Mamés, pese a que en el entrenamiento del viernes se ejercitaron: "Hoy han entrenado con normalidad. Ayer todavía tenían alguna limitación, pero consideramos que ambos están disponibles salvo que ocurra algo en estas últimas horas".