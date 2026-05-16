Joaquín Anduro 16 MAY 2026 - 14:54h.

Hansi Flick da la fórmula sobre sus métodos para llevar el vestuario del Barça

Hansi Flick desvela su conversación con Lewandowski antes de salir del Barça: "Es un modelo a seguir"

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El FC Barcelona acaba la temporada en el Camp Nou este domingo recibiendo al Real Betis en un partido marcado por la despedida de Robert Lewandowski a la espera de si habrá más jugadores que digan adiós. Hansi Flick ha hablado en sala de prensa sobre el encuentro y algunos cambios que puedan llegar en el once inicial y también ha dado su fórmula para tener un vestuario sano ante los numerosos líos en el Real Madrid.

Hansi Flick, en la previa del Barcelona-Betis

Objetivo del pleno de victorias en casa: "Por supuesto, siempre hacen falta objetivos y este es un gran objetivo el ganar todos los partidos de la temporada en casa. Jugamos contra un equipo fantástico que ha sido muy estable durante estos últimos años. Tienen también jugadores fantásticos con mucha calidad individual que pueden cambiar y decidir partidos. No es fácil jugar contra ellos como demostraron la pasada temporada pero estamos en un gran momento y queremos ganar mañana".

Cambios en el once y situación de Frenkie de Jong y Rashford: "Hay jugadores con muchos minutos y creo que mañana veremos un equipo diferente con respecto al último partido. Frenkie está fuera. También vino a verme y hablé con él, y me dijo que no se sentía muy bien y que no se encontraba bien, así que decidimos que no estará mañana. Con Marcus tenemos que esperar un poco hasta mañana; quizá hay una pequeña esperanza de que también pueda estar en el equipo. Quizá no desde el principio, pero todavía hay una posibilidad de que esté con nosotros".

Plan con Christensen y continuidad: "Sí, por supuesto, es el plan. Y también es el plan no empezar pero que tenga algunos minutos mañana. También pensamos en eso el último partido pero los partidos siempre van diferentes a lo que piensas y cómo quieres gestionarlo. Pero sí, el plan es que tenga algunos minutos mañana".

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Recuerdos de la final de Champions 2006 y necesidad de la ayuda de los árbitros: "Tenemos que jugar nuestro mejor fútbol. Para ser honesto, no alcanzamos el mejor nivel en la Champions League en general. Así que es en lo que tenemos que trabajar y tenemos que jugar mejor que el otro equipo y marcar más goles que ellos. Así funcionará. Pero este es el gran objetivo, es el objetivo hacia el que queremos ir. Sabemos que no es fácil, pero siempre es posible".

Titularidad de Joan García o minutos a Szczesny: pensando en el Zamora "No, nada, no miro esos títulos, siempre estoy mirando por el equipo. Creo que también tenemos que gestionar los minutos de Joan y Tek merecía jugar. Jugó contra el Alavés y mañana jugará Joan".

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Fórmula de Hansi Flick en el vestuario para que no salgan polémicas: "No sé si es así. No estoy seguro. Simplemente, creo que trato a mis jugadores con respeto y eso es también lo que quiero de ellos. Creo que somos un equipo que queremos ganar o queremos jugar un fútbol exitoso, un gran fútbol, con balón, fantástico de ver... Queremos hacer felices a nuestros aficionados, al club y a todos. Creo que, para mí, la mejor situación es cuando somos honestos unos con otros. Hay cosas que no es fácil decirlas pero hay que decirlas, porque es importante. Esto es lo que quiero: ser siempre honesto con los jugadores. Y, por supuesto, a veces tengo que tomar decisiones que no gustan a todos, pero para mí el foco está más en el equipo. Entonces, ¿qué es bueno para el equipo? Si es bueno para el equipo y es bueno para mí, es bueno para todos, y tengo que respetarlo. A veces también ocurre que tengo que dar marcha atrás porque es mejor para el equipo que decidamos algo un poco diferente. Creo que me comunico mucho con los jugadores y les doy también la opción de tomar responsabilidad para tomar decisiones sobre cómo queremos hacer las cosas. Pero debe estar claro que tiene que ser bueno para el equipo, no para un jugador o dos jugadores. No, tiene que ser bueno para todos. Y creo que esta es, para mí, la clave. Y, por supuesto, ayuda mucho cuando tienes éxito, claro. Es normal, pero al final es así. Estamos aquí para entrenar duro, para alcanzar nuestros objetivos, para ganar títulos para el Barça, para los aficionados y también para nosotros. Esto está claro. La mentalidad tiene que ser de una alta profesionalidad. Lo dije antes: Robert es un buen modelo. Esto es lo que tenemos que implementar, es crucial. Porque, para mí, es importante que la calidad que siempre ves, que siempre muestras en el partido, esté siempre en el entrenamiento. Cuando no entrenas bien, cuando solo entrenas al 60% o al 70%, no puedes alcanzar el 100% al final de la semana, cuando llega el partido. Así que esto es lo que quiero ver siempre de los jugadores: ser siempre respetuosos entre todos. Esto es crucial para mí".