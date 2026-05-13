LALIGA cambia el horario del Barcelona - Real Betis

Ángel Cotán 13 MAY 2026 - 11:53h.

Sale de la jornada unificada

Horario unificado de la jornada 37 de LALIGA EA Sports: todos los partidos

Compartir







Era un secreto a voces. El Real Betis confirmó el pasado martes su presencia en la próxima edición de la UEFA Champions League. Un objetivo alcanzado que le permite afrontar las últimas dos jornadas sin nada en juego. Su siguiente reto será el renovado Camp Nou donde aguarda el flamante campeón liguero. El FC Barcelona, con todo hecho en la competición doméstica, tampoco se juega nada.

Este hecho ha motivado un cambio de horario que ha confirmado la propia LALIGA a través de sus perfiles oficiales. En la primera de las dos jornadas unificadas, la 37 concretamente, azulgranas y verdiblancos salen de la ecuación.

Cambio de horario en el Barcelona - Real Betis

El FC Barcelona - Real Betis seguirá disputándose el próximo domingo 17 de mayo, pero cambia de hora. Los nueve encuentros restantes, todos ellos con algo en juego ya sea por Europa o el descenso, se disputarán a las 19:00 horas, tal y como estaba fijado. Por su parte, el balón no comenzará a rodar en el Camp Nou hasta las 21:15 horas.

En lo que respecta al equipo verdiblanco, esto no ocurrirá en la última jornada. El Levante, inmerso en la pelea por eludir el descenso, será el último rival liguero del equipo de Manuel Pellegrini. Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick visitaría en la última fecha a un Valencia CF que actualmente es una incógnita.