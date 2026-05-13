Fran Duarte Madrid, 13 MAY 2026 - 11:21h.

Arbeloa ha dado la cara y no ha dudado en defender a su presidente, Florentino Pérez, tras su rueda de prensa

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Tras la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez, le ha tocado a Álvaro Arbeloa subir a la palestra y dar la cara en la rueda de prensa previa al partido contra el Real Oviedo de este próximo jueves 14 a las 21:30h. El entrenador no ha dudado en valorar el discurso de su presidente con el que se muestra afín y aprovecha para denunciar, de nuevo, el escándalo del ‘caso Negreira’. Pero ha habido una pregunta que le ha sacado una sonrisa al entrenador en una rueda de prensa que estaba siendo más tensa de lo habitual. Puedes ver este momento en la rueda de prensa de Arbeloa en el vídeo superior.

¿Votaría Arbeloa a Florentino Pérez?

Adrián Fouz, periodista de ElDesmarque, le ha querido preguntar a quién votaría el actual entrenador del Real Madrid si fuera socio en las próximas elecciones convocadas por Florentino Pérez. “A mí también me gustaría saberlo, pero como no soy socio pues no voy a votar”, ha respondido el salmantino desatando las risas entre los periodistas presentes. Y a continuación ha querido elogiar la labor del presidente durante estos años, poniéndole a la altura del mismísimo Santiago Bernabéu.

“Yo he conocido al Real Madrid sin Florentino Pérez. Tú eres muy joven, igual no. Pero sé cómo era este club antes de la llegada de Florentino, sé cómo es este club durante los 26 años que ha estado Florentino Pérez aquí. Y bueno, pues me quedo con estos 26 años, seguro, no tengo ninguna duda”, reflexiona Arbeloa. “Y quiero que durante todo este tiempo el aficionado madridista también se ha dado cuenta de lo que ha conseguido y lo que ha hecho Florentino Pérez. Mucho más allá de los títulos, que es algo que nos hace grandes, nos hace diferentes, pero ha hecho muchísimas cosas. No hay duda de que, junto a Santiago Bernabéu, son las dos personas más influyentes en la historia del Real Madrid. Y si me preguntas por mi parte, como dije también hace unos días, si hay alguien capaz de dar la vuelta a esta situación, creo que es Florentino Pérez”.