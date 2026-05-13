Quién es Enrique Riquelme, el hombre con "acento mexicano" al que Florentino Pérez señaló en rueda de prensa

Javi Rayo 13 MAY 2026 - 08:13h.

Enrique Riquelme es el empresario que podría enfrentarse a Florentino Pérez por la presidencia del Real Madrid

Las dos menciones (y una indirecta) de Florentino Pérez al Atlético de Madrid y Gil Marín

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Florentino Pérez confirmó en una histórica rueda de prensa celebrada este martes en Valdebebas que no dimite de su cargo de presidente del Real Madrid pero que convocará elecciones a la presidencia. Pérez señaló públicamente a periodistas, equipos y a un empresario de "acento mexicano" al que acusó de estar moviéndose en las sombras para intentar quitarle el puesto. Enrique Riquelme -así se llama uno de los hombres del momento- es CEO de COX y reúne de sobra los requisitos que hacen falta para presentarse a las elecciones a presidente del conjunto merengue.

¿Quién es Enrique Riquelme?

Aunque evitó pronunciar su nombre durante la rueda de prensa, Florentino Pérez se estaba refiriendo al empresario Enrique Riquelme Vives, presidente ejecutivo de COX, una importantísima empresa dedicada a las energías renovables y que cuenta con grandes proyectos tanto en España como en Sudamérica. Enrique Riquelme nace en Cox, Alicante, en 1989 y pasó de trabajar en los negocios inmobiliarios familiares a fundar Cox Energy, una empresa multinacional dedicada a la energía fotovoltaica y que trabaja en España, Portugal, México, Chile o Colombia entre otros países. Apodado como "el hombre de la energía solar" por la prestigiosa revista Forbes y nombrado entre los 100 latinos más influyentes en la lucha contra el cambio climático, Enrique Riquelme hace años que lleva ligado a la actualidad del Real Madrid y también del mundo del deporte. Desde el año pasado su empresa patrocina al equipo de pádel de la Rafa Nadal Academy en la Exagon Cup, y también patrocina al equipo del extenista de Manacor en las e1Series, la competición internacional de lanchas eléctricas.

Ya en 2021 se especuló con la posibilidad de que pudiese presentar como una alternativa a Florentino Pérez, y aunque reúne el patrimonio personal y cuenta con más de 20 años de antigüedad como socio del Real Madrid, su entorno le recomendó no presentarse en aquel momento. Y así lo hizo. Veremos si ahora cambia de parecer y decide presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid.