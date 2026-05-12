El presidente del Real Madrid se ha acordado del cuadro rojiblanco hasta en tres ocasiones

Comunicado oficial del Barcelona contra la rueda de prensa de Florentino Pérez

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Florentino Pérez ha tenido para todos durante su rueda de prensa. El presidente del Real Madrid , que ha dejado claro que no a a dimitir y ha convocado elecciones en 2028, ha atizado a la prensa, a los árbitros, a LaLiga y a los ultras, además de insistir en varias ocasiones en el 'caso Negreira'. Pero también ha tenido tiempo para señalar al Atlético de Madrid, la que ha mencionado de manera directa en dos ocasiones y de manera indirecta en otra más.

"Si quieren que me vaya, me iré cuando llegue alguien. El club pertenece a los socios, no a un puñado de periodistas concentrados que, supongo, son aficionados del Atlético de Madrid", dijo el mandatario blanco en su primer mensaje cuando el cuadro colchonero, convencido de que muchos de los periodistas que escriben sobre su club son atléticos y tras enfrentarse a uno de los periodistas que estaban en sala de prensa.

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En esa misma dirección, el presidente dio un paso más posteriormente: "¿Por qué la prensa nunca van en contra de otros clubes? ¿Qué pasa con el Atlético de Madrid? ¿Por qué nunca el Atlético de Madrid? Siempre el Real Madrid. ¡Siempre!".

Florentino Pérez se acuerda de Gil Marín

Y entre medias, más que una mención hubo una indirecta, no sólo al Atlético sino más bien a su directiva, con Miguel Ángel Gil Marín a la cabeza, que hace apenas unos meses vendió la propiedad de club a Apollo.

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"Yo también quiero entregar los activos del club a los socios. Les pertenece a ellos. No soy de otro club donde conservaron la propiedad del club, luego lo vendieron y se enriquecieron. Los socios votan por mí, no los ultras", dijo Florentino, en una clara alusión a la venta de Gil Marín y Enrique Cerezo del Atlético tras su polémica 'compra' hace más de 20 años.