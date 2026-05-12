Fran Fuentes 12 MAY 2026 - 11:33h.

El argentino, por debajo de las expectativas en su primer curso como rojiblanco

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Thiago Almada ha tenido una primera temporada en el Atlético de Madrid por debajo de las expectativas. Y es que el talentoso extremo argentino ha dejado un rendimiento titubeante en este primer curso como rojiblanco. Sus números se reducen a apenas cuatro goles y dos asistencias en 36 partidos, en muchos de los cuales ha entrado en los minutos finales. En este sentido, el club rojiblanco no vería con malos ojos su salida, siempre y cuando llegase la oferta adecuada.

Así lo adelanta Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes. Apunta que el Atlético de Madrid está abierto a recibir ofertas por Thiago Almada, y que las escucharán. Y es que la inversión de 21 millones de euros realizada hace apenas un año no se ha visto refrendada en el terreno de juego. Y es que, aunque al principio le costó entrar en la rotación debido a unos problemas musuclares, Diego Pablo Simeone ha contado con él, más en LALIGA que en la Champions, eso sí. En este sentido, el rendimiento del argentino no ha refrendado la confianza de su técnico, razón por la cual se quedó fuera de partidos importantes como ante el Brujas, el FC Barcelona o el Tottenham.

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Thiago Almada no responde en sus titularidades con el Atlético

Para colmo, Simeone ha echado mano de él como titular en los últimos partidos, en los que el equipo necesitaba descanso el fin de semana para poder competir tanto en Champions como en la Copa del Rey. Sin embargo, su rendimiento ha estado lejos de ser diferencial, desaprovechando varias oportunidades para demostrar su talento y que el Cholo le metiese en el cajón de los titulares. Tanto es así que, pese a sus últimas titularidades ligueras, su último gol data de hace tres meses, frente al Real Betis en la goleada por 0-5 en Cipa del Rey. Mucho tiempo para un jugador que debería marcar diferencias.

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Así las cosas, el futuro de Thiago Almada de cara al próximo curso no está nada claro. Y es que, mientras que el argentino quiere más minutos y continuidad, el Cholo esperaba más fútbol de él. Quizá una salida sea el mejor camino para todas las partes.