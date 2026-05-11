Jorge Morán 11 MAY 2026 - 21:16h.

Ambos han sido cuestionados por su rendimiento esta temporada

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Con el Barcelona como campeón de LALIGA EA SPORTS, muchas miradas se posan en la temporada de Real Madrid y Atlético. Y no es para menos. Los primeros están inmersos en una crisis extradeportiva que puede ser la más grande de la historias, mientras los rojiblancos se han quedado sin títulos, de nuevo, en apenas unas semanas.

Y con el final de la temporada cada vez más cerca, en ElDesmarket hemos estado con Rubén Uría y Jorge Picón. Ambos periodistas han calificado lo que ha supuesto la campaña de ambos equipos y algunas notas te sorprenderán.

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Rubén Uría, exigente con el Atlético

Preguntado por Rafa Máinez, el periodista rojiblanco ha estado poniendo notas a las siguientes cuestiones: un cuatro a la dirección deportiva, un cinco al Cholo Simeone o un seis a la plantilla del Atlético de Madrid.

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Además, Rubén Uría también habló de los jugadores decepción de la temporada. "Uno de ellos es Baena, creo que tiene mucho fútbol y espero más de él. Otro es Thiago Almada, un futbolista que podría dar más de lo que ha dado. El último, aunque no es decepción del todo, es Sorloth. Depende del día, hay algunos maravillosos, otros no... depende de su actitud", comenzó diciendo.

"Incluiría también, aunque más que decepción es tristeza, a José María Giménez. Es triste por el final, con la lesión y pensar que puede irse del Atlético de Madrid por esto. Que se vaya así es muy triste", apuntó el periodista.

Pero además de las decepciones, Rubén Uría destacó también las grandes noticias de la temporada. "Pubill es la gran noticia de la temporada. También Marcos Llorente, que siempre destaca por su regularidad. Pero sin duda, destacaría la irrupción de los chavales de la cantera como Julio Díaz, Morcillo, Cubo o Boñar. Vienen pegando fuerte y van a ser el futuro", zanjó.

Jorge Picón, decepcionado con el Real Madrid

La temporada del Real Madrid es para olvidar. Y Jorge Picón no ha dejado títere con cabezas en ElDesmarket. La dirección deportiva tiene un dos de nota, ambos entrenadores un cuatro, mientras que los jugadores se han llevado otro dos.

En el caso de las decepciones, son muchos los nombres importantes. "Mbappé por cuestiones obvias, Fede Valverde no por cosas deportivas sino extradeportivas... El fichaje de Álvaro Carreras porque no ha aportado nada. También meto a Jude Bellingham. Lleva dos temporadas que esta lejos de su nivel, es un futbolistas que es un líder, pero su actitud esta lejos. Es profesional, lo intenta, pero el nivel es lo que es", dijo el colaborador de ElDesmarket.

Y aunque para muchos aficionados no se puede rescatar prácticamente de esta temporada, Jorge Picón da dos nombres: "Tchouameni es la mejor noticia de la temporada del Real Madrid. También podemos hablar de Courtois, pero del resto del equipo no se me ocurre mucho más", dijo, antes de destacar a la cantera. "No por nombres concretos, han salido y han demostrado que para ayudar están. Quién sabe en el futuro", zanjó.