Simeone bromea con el futuro de Koke y detalla el papel de los canteranos

Fran Duarte Madrid, 11 MAY 2026 - 13:19h.

Simeone ha explicado por qué juegan tantos canteranos y deja la puerta abierta al futuro de Koke

Griezmann se enfadó en el cambio y Simeone le defiende: "Lo había dado todo"

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El Atlético de Madrid hace frente a un final de temporada atípico. El equipo rojiblanco ha competido en Copa del Rey y en Champions League hasta que han podido, pero el gran debe ha sido LALIGA, de la que dimitieron hace varios meses. Ahora toca pensar en terminar la temporada de la mejor manera posible y con los futbolistas disponibles para el Cholo Simeone. La gran cantidad de bajas ha condicionado estos últimos partidos con la presencia de muchos canteranos y para el partido contra el Osasuna de la jornada 36, el técnico argentino tendrá que recurrir a los chavales del filial para sacar una victoria importante si quieren acabar como los terceros clasificados.

Las nuevas caras se han convertido en la tónica habitual en estos últimos partidos del Atlético de Madrid, incluso han llegado a acusar a los rojiblancos de condicionar este final de LALIGA por no jugar con los habituales del primer equipo. Una acusación que el Valencia CF puede dar fe de que no es tan como lo pintan y, aunque el Sevilla sí consiguió llevarse los tres puntos, estos canteranos aprovechan la oportunidad que les dan y salen a morder como los que más. “Como siempre buscaremos jugar los partidos con el mejor equipo que pensemos para poder ganar el encuentro, y seguramente también participarán algunos chicos como lo han venido haciendo últimamente”, comenta el Cholo, justificando esta decisión “más que nada debido a las bajas que también el equipo tiene, y ojalá que sigan aprovechando esta oportunidad tan linda que es jugar en el primer equipo”.

Simeone y el posible final de Koke esta temporada

“Si de ti dependiera, ¿Koke seguiría el año que viene?”, ha sido la pregunta más repetida estos días a Simeone que ha respondido con sus vaciles característicos para evitar hablar de la posible despedida de Koke esta temporada. “Prometo que en el momento que hable con Koke, que todavía nos quedan para ver mañana, después del partido, el sábado, el sábado antes del partido, el domingo después del partido, y la semana que viene otra vez, el sábado y el domingo, son cinco veces más que nos tenemos que ver. Así que vayamos cambiando la pregunta, porque va a ser difícil”.