Diego Páez de Roque 06 MAY 2026 - 16:13h.

El Arsenal ha sido uno de los equipos que más ha gastado este verano

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La eliminación del Atlético de Madrid contra el Arsenal en la Champions League ha abierto un debate entre los aficionados. Hay quienes piensan que es un nuevo fracaso de Simeone, que sumará su quinto año sin ganar un título, mientras que otros lo ven como algo que podía pasar, que el equipo compitió y que el conjunto inglés es un equipo con más armas.

Lo cierto es que el Arsenal no fue ampliamente superior al Atlético de Madrid. Supo aprovechar sus ocasiones, algo que los rojiblancos no hicieron. Al equipo pareció que no le dio para más. El debate del diferente presupuesto entre ambos equipos ha vuelto a surgir además de la queja de Simeone en rueda de prensa, reconociendo que "tienen un poderío económico relacionado con el trabajo".

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El gasto del Arsenal en la temporada 2025/26

El Arsenal incorporó a jugadores de rendimiento inmediato el pasado mercado de fichajes. Sin ir más lejos, fichó al máximo goleador de la temporada pasada en Europa como fue Viktor Gyokeres por 67 millones de euros.

Mikel Arteta también tiró de talento nacional, haciéndose con Martín Zubimendi por 70 millones de euros, Cristhian Mosquera, del Valencia, por 15 millones y Kepa Arrizabalaga por 5,8 millones procedente del Chelsea.

Pero no se quedó ahí y el técnico donostiarra unió a sus filas a jugadores contrastados en la Premier League como son Eberechi Eze (69,30 millones), Noni Madueje (56 millones) y Christian Norgaard (11,6 millones). Además, pese a que llegó en calidad de cedido, el Arsenal está obligado a pagar 52 millones de euros por Piero Hincapié.

Un gasto muy elevado teniendo en cuenta las pocas bajas que consiguieron realizar, siendo Nuno Tavares la venta con la que más dinero recaudaron por un total de 5,58 millones a la Lazio, seguido por Marquinhos por 3 millones o Zinchenko por 1 millón.

Teniendo en cuenta todas estas cifras, y algunas de inferior valor, el Arsenal se ha quedado con un balance negativo de -315 millones de euros solo este año.

Las cuentas del Atlético de Madrid desde la llegada de Simeone

Con el Atlético de Madrid hay que hacer una lectura general. Antes de Simeone, el club rojiblanco no se parecía en nada a lo que es ahora. No conseguía entrar en Champions League y llevaba años sin ganar un título, a excepción de la Europa League de 2010.

Desde que llegó el argentino, hizo al club uno de los equipos más competitivos de Europa, entrando en la Liga de Campeones, ganando títulos y aumentando el presupuesto de la entidad.

Aun así, el Atlético de Madrid sigue muy lejos de los grandes equipos europeos, y más de los ingleses. A lo largo de los 15 años de Simeone, el equipo ha hecho inversiones millonarias como la de Joao Félix (127 millones), Julián Álvarez (75 millones), Thomas Lemar (72 millones) o Álex Baena, del pasado verano, por el que pagaron 42 millones de euros.

Sin embargo, en estos últimos años, el Atlético de Madrid también ha tenido que vender a muchas de sus grandes estrellas por precios muy elevados, como Antoine Griezmann (120 millones), Lucas Hernández (80 millones), Rodri Hernández (70 millones) o, precisamente al Arsenal, Thomas Partey por 50 millones de euros.

Finalmente, mientras que el balance del Arsenal este año es de -315 millones de euros, el balance del Atlético de Madrid desde que llegó Diego Pablo Simeone es de -222 millones, una diferencia de casi 100 millones de euros.