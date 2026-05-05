Mateu Lahoz reclama dos penaltis de Calafiori tras derribar a Griezmann: "Es tan claro como el del minuto 41"

Fran Fuentes 05 MAY 2026 - 22:32h.

Tras una acción polémica de la segunda parte, el valenciano recordó una jugada sucedida en la primera mitad

Simeone 'rompe' la superstición con la camiseta ante el Arsenal y la afición reacciona: "La otra azul"

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El partido del Atlético de Madrid frente al Arsenal tuvo varias jugadas polémicas. Una que acabó con Riccardo Calafiori derribando a un jugador rojiblanco en su área en el minuto 41, invalidada por un fuera de juego previo, y otra en la que el propio jugador italiano zancadilleó a Antoine Griezmann en el área gunner. En este sentido, Antonio Miguel Mateu Lahoz, exárbitro y experto arbitral de Movistar Liga de Campeones, denunció ambas acciones como punibles y como dos perjuicios claros a los de Diego Pablo Simeone.

Así lo hizo saber durante la retransmisión televisiva, durante la segunda jugada: "El penalti es claro. Yo creo que van a pitar el penal, porque es evidente de Pubill no comete falta, y que lo que sí que ocurre es el penal sobre Antoine Griezmann. Entiendo que el VAR le dará la posibilidad al árbitro de verla", reflexiona. Cosa que, por cierto, no sucedió.

En este sentido, Carlos Martínez explicaba lo que estaba sucediendo: "Lo que el árbitro ha pitado es falta de Marc Pubill. Yo creo que lo que sostiene el penalti es el toque leve de Pubill", narraba. Algo a lo que el excolegiado le daba la razón: "Totalmente de acuerdo, Carlos. Me parece un error igual de grosero que el que en el minuto 41 de la primera parte han cometido tanto el asistente como el árbitro, matando una jugada, que se me entienda el término, por un fuera de juego que no hemos podido apreciar si era o no, y también había acabado en penalti de Calafiori", explicó.

En el vídeo insertado a continuación, publicado por los compañeros de Movistar Plus, se puede observar la jugada, así como el leve toque de Marc Pubill que el colegiado del partido consideró como una falta digna de señalarse e invalidad lo que sucede posteriormente.