Le Normand, gran novedad en el once de Simeone

Qué necesita España para certificar la plaza extra de Champions

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Alineaciones confirmadas en el Emirates Stadium. El Arsenal FC y el Atlético de Madrid buscan el primer billete a la final de la Champions League 2026, donde se enfrentarán al ganador de la otra semifinal entre el Bayern y el PSG. De momento, con todo por decidir en Londres, ya que quedaron 1-1 en el partido de ida disputado en el Metropolitano. Así pues, Mikel Arteta y Diego Pablo Simeone salen con todo en busca de un triunfo que les lleve a Budapest.

Once del Arsenal FC: bajas y novedades

Mikel Arteta introduce muchas novedades respecto al partido de ida, dejando a jugadores como Hincapié, Odegaard, Zubimendi o Madueke fuera del once. Tampoco entra Havertz, que ya está recuperado de su lesión pero aún no está listo para ser titular.

El Arsenal sale de inicio con David Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; y Gyokeres.

En el banquillo de los gunners estarán Kepa, Setford, Mosquera, Hincapié, Odegaard, Gabriel Jesús, Martinelli, Norgaard, Madueke, Havertz, Zubimendi y Dowman.

Once del Atlético de Madrid: bajas y novedades

Macos por las bajas de Pablo Barrios y Nico González, la gran novedad del once de Simeone es que apuesta por Robin Le Normand en el eje de la zaga. El central acompaña a David Hancko, mientras que Marc Pubill se desplaza a la banda derecha, lo que provoca a su vez que Marcos Llorente se coloque en el centro del campo junto a Koke Resurrección. Arriba, como era de esperar y pese a sus molestias, Julián Álvarez y Antoine Griezmann forman la pareja de ataque, con Lookman partiendo desde una banda y Giuliano, llamado a ayudar en defensa, desde la otra.

Así pues, el Atlético sale de inicio con Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

En el banquillo rojiblanco estarán de inicio Musso, Giménez, Mendoza, Cardoso, Sorloth, Baena, Almada, Lenglet, Nahuel Molina, Obed Vargas, Boñar y Julio Díaz.