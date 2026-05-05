Gabri Veiga sueña con una vuelta al Celta con Iago Aspas de director deportivo

Celia Pérez 05 MAY 2026 - 10:02h.

El exfutbolista celeste acaba de conquistar la liga portuguesa con el Oporto

Giráldez, tras el partidazo de Iago Aspas: "Van a pensar que estoy loco, que por qué no lo pongo"

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Gabri Veiga vive unos días felices en el Oporto. El joven delantero acaba de proclamarse campeón de Liga con el cuadro de Francesco Faroli, al que llegó esta temporada tras una breve experiencia en el fútbol saudí, donde había recalado previamente después de su salida del Celta de Vigo. Desde su conquista en tierras portuguesas ha analizado la situación del cuadro celeste, en una entrevista en Radio Galega, en la que habla de las aspiraciones del equipo e incluso se atreve a soñar con el futuro.

Su vuelta al Celta es un deseo que nunca ha ocultado, aunque es algo que tardará en llegar. "Sería un sueño estar en el Celta con Iago como director deportivo. Con Claudio, con todos mis amigos. Sería un sueño, pero ahora mismo no está en los planes de nadie. Ni del club ni míos. Son etapas de la vida que tenemos que vivir y por las que tenemos que pasar", apuntó.

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"Estoy muy feliz en Porto, sin olvidar jamás el club de mi vida. Ese reencuentro tendrá que esperar un poco. Siempre dije desde el primer día que me fui a Arabia que no iba a ser un 'hasta luego', sino un 'hasta pronto', porque estoy seguro de que en algún momento nuestros caminos se volverán a cruzar y espero que volvamos a ser muy felices juntos", señaló al respecto de un futuro en el Celta de Vigo.

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Veiga regresó a Europa a principios de temporada tras dejar el Celta de Vigo para jugar en Arabia Saudita, y fue una de las piezas clave de la conquista del Oporto del título liguero. Lleva 3 goles y ocho asistencias en la Liga, la última de las cuales dio lugar al gol de Bednarek este sábado frente al Alverca (1-0) que selló la victoria en la liga.