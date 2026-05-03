Alberto Bravo 03 MAY 2026 - 19:29h.

El entrenador explica que "queremos alargarlo lo máximo posible" la carrera de Iago Aspas

Iago Aspas lidera la pelea del Celta por Europa: "Nos da igual UEFA, Champions o Conference"

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VigoClaudio Giráldez apostó por la titularidad de Iago Aspas este domingo en Liga, casi cuatro meses después del último partido donde partió de inicio. El capitán demostró que a sus 38 años su calidad sigue siendo diferencial. Su taconazo para librarse de Aleix Febas y Pedro Bigas levantó a toda la grada de Balaídos. También su gol, el quinto en Liga de la temporada. Al finalizar el partido el técnico volvió a reflexionar sobre la figura del mejor jugador de la historia del Celta de Vigo.

"Van a pensar que estoy loco, que por qué no pongo a Iago todos los partidos... Pero tenemos que cuidarlo y queremos que nos aporte este tipo de minutos cuando entra al terreno de juego. A lo mejor contra el Atlético no sabemos si podrá salir de inicio, pero hoy ha estado espectacular: en el trabajo, en el compromiso y en la definición de ese gol que solo él —y muy pocos en el mundo— saben hacer, entendiendo cómo posicionarse y cómo finalizar incluso con la pierna menos hábil", explicó Claudio Giráldez en rueda de prensa.

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El técnico del Celta recordó que su deber es aprovechar los recursos de su plantilla de la mejor manera posible protegiendo a sus futbolistas: "Tenemos que gestionar bien las cargas de nuestros jugadores, especialmente de los que acumulan más minutos, más partidos y más años".

"Lo de Iago, en algún momento, se va a acabar. Todo se acaba y tenemos que entenderlo. Por eso queremos alargarlo lo máximo posible, cuidarlo para que ese momento llegue lo más tarde posible. Sabemos lo que es y lo que significa", continuó explicando Claudio Giráldez sobre su capitán, Iago Aspas. El futbolista aún no ha decidido si continuará su carrera una temporada más, para jugar con 39 años.

Claudio Giráldez confesó que su deseo es poder "tener a Iago todos los partidos y todos los minutos. Lo quiero yo, lo quiere toda la gente del Celta, lo quieren sus compañeros. Incluso el jugador que ocupa su posición quiere que juegue Iago, estoy convencido". Pero la realidad dicta que "tenemos que gestionarlo. Tiene una serie de condicionantes que nos obligan a cuidarlo, y eso es lo que intentamos hacer”.