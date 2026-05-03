Sir Alex Ferguson, hospitalizado tras salir en ambulancia del Manchester United-Liverpool

Andrea Esteban 03 MAY 2026 - 18:02h.

Estaba consciente y el ingreso es preventivo

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El susto se apoderó de Old Trafford en la previa del duelo entre el Manchester United y el Liverpool FC. Sir Alex Ferguson tuvo que ser trasladado al hospital tras sentirse indispuesto en el estadio, lo que obligó a su evacuación en ambulancia.

El legendario técnico escocés, de 84 años, fue atendido rápidamente por los servicios médicos en el interior del estadio antes de ser llevado a un centro hospitalario como medida de precaución.

Optimismo tras el susto en Old Trafford

A pesar de la preocupación inicial, las primeras informaciones invitan a la calma. Ferguson estaba consciente en todo momento y su traslado responde a un protocolo preventivo tras encontrarse mal.

Desde su entorno se muestran optimistas con su evolución, apuntando a que no se trataría de un problema grave, aunque se le están realizando pruebas médicas para descartar cualquier complicación.

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Una leyenda siempre ligada al United

Ferguson, figura eterna del Manchester United, sigue siendo un habitual en el palco de Old Trafford. Su presencia en los partidos del equipo es constante desde que dejó los banquillos en 2013, tras una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol.

El escocés conquistó 13 títulos de liga y dos Champions League durante su etapa como entrenador, convirtiéndose en uno de los nombres más influyentes del deporte.