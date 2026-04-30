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El zasca de Manu Carreño a las quejas del Arsenal: "Que se preocupe más..."

Editorial de Manu Carreño
El editorial de Manu Carreño tras el Atlético-Arsenal. ElDesmarque
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Manu Carreño atiza al Arsenal FC. El presentador de ElDesmarque de Cuatro ha dedicado su editorial al partido del Atlético de Madrid ante los gunners, centrándose en las críticas de Mikel Arteta por la actuación arbitral tras un duelo en el que, a nivel futbolístico, mostraron una imagen bastante pobre.

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