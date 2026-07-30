El Barça no moverá ficha por Ferran Torres y esperará a que el jugador pida marcharse

Redacción ElDesmarque Madrid, 30 JUL 2026 - 14:34h.

La pelota está en el tejado de Ferran Torres

El FC Barcelona ha pedido al entorno de Julián Álvarez que diga públicamente que quiere irse al Barça

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El futuro de Ferran Torres es uno de los puntos principales de la planificación deportiva del FC Barcelona para la próxima temporada. El delantero valenciano tiene contrato hasta junio de 2027 y, pese al interés del PSG y los rumores del Atlético de Madrid, el club azulgrana no tiene intención de colocarle en el mercado. Según ha explicado David Bernabéu en el diario SPORT, será el propio futbolista quien tenga la última palabra sobre su futuro.

El FC Barcelona no le va a abrir la puerta de salida a Ferran Torres

El caso de Ferran Torres está en 'stand-by'. El conjunto azulgrana valora su rendimiento, su peso dentro del vestuario y tampoco quiere transmitir la imagen de que busca desprenderse de él y, según ha desvelado David Bernabéu, la postura del club es clara: no será el Barcelona quien le comunique que debe salir. Si Ferran decide continuar, la entidad asumirá ese escenario e incluso intentará negociar una renovación para evitar que entre en su último año de contrato sin ampliar su vínculo.

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El interés del PSG sigue ahí y Luis Enrique continúa considerándolo un objetivo importante para reforzar su ataque. Eso sí, el equipo parisino no mantendrá abierta la operación hasta el cierre del mercado ya que necesita una respuesta en los próximos días para decidir si insiste por el delantero azulgrana o activa otras alternativas. Aun así, todo depende de la decisión del internacional español y tras firmar dos temporadas muy productivas a nivel goleador, superando las 40 dianas en total y marcar el tanto que le dio el Mundial a La Roja, su posición negociadora se ha visto reforzada.

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La llegada de un ‘9’ podría marcar la decisión de Ferran Torres

Ferran también quiere esperar para conocer el perfil del delantero que va a incorporar el Barcelona antes de tomar una decisión definitiva. El atacante entiende que su protagonismo puede variar considerablemente dependiendo del fichaje que cierre Deco. Si llega un delantero llamado a competir directamente por la titularidad, el valenciano podría replantearse su continuidad. En cambio, si el refuerzo tiene un perfil más complementario y el club le transmite confianza, la opción de seguir e incluso renovar ganaría muchos enteros.