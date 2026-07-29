Operación salida en marcha: el Barça pone en el escaparate a cinco jugadores

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 JUL 2026 - 09:45h.

El conjunto azulgrana necesita vender para poder fichar

El FC Barcelona ha pedido al entorno de Julián Álvarez que diga públicamente que quiere irse al Barça

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El FC Barcelona entra en un momento decisivo del mercado para definir la plantilla de Hansi Flick. Mientras el equipo continúa concentrado en Inglaterra preparando el inicio de la temporada, la dirección deportiva trabaja para resolver varias operaciones pendientes. Según informa Mundo Deportivo, Deco mantiene abiertas numerosas carpetas tanto en el capítulo de salidas como en el de incorporaciones, con el objetivo de aligerar la plantilla antes del cierre del mercado.

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Cinco jugadores que pueden salir antes del 31 de agosto

La prioridad del Barça pasa por dar salida a varios futbolistas que han perdido protagonismo o cuya continuidad no está garantizada. Los principales casos son los de Marc-André ter Stegen, Marc Casadó, Roony Bardghji, Ronald Araujo y Alejandro Balde. La cesión de Ter Stegen al Ajax continúa avanzando y su marcha permitiría una nueva incorporación en la portería, ya sea con un nuevo fichaje o con la promoción de uno de los jóvenes guardametas que están realizando la pretemporada con el primer equipo.

Marc Casadó también tiene opciones de abandonar el club y el Barcelona lo ha tasado en 40 millones de euros. El centrocampista ha visto reducido su protagonismo con Flick y varios equipos siguen atentos a su situación. Una salida permitiría al Barcelona generar margen económico y liberar espacio en una posición con mucha competencia. Por su parte, la salida de Roony Bardghji está asumida por todas las partes tras la llegada de Karim Adeyemi. La duda reside en la fórmula de la operación, ya que el club estudia una cesión o un traspaso con opción de recompra.

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Ronald Aráujo y Alejandro Balde condicionan los próximos movimientos de Deco

Los casos de Ronald Araujo y Alejandro Balde son distintos. Ninguno está oficialmente en el mercado, pero el Barcelona escuchará propuestas si llegan ofertas importantes. En el caso del central uruguayo, su contrato hasta 2031 le otorga una posición sólida, aunque el club no lo considera intransferible. Una venta de ese calibre cambiaría por completo la planificación deportiva y abriría la puerta al fichaje de un central de primer nivel, como el 'Cuti' Romero.

Con Balde sucede algo parecido. El regreso de Joao Cancelo y la confianza de Flick en otras alternativas reducen la condición de intocable del lateral izquierdo. Si aparece una propuesta atractiva, el Barça estudiará la operación. Todas estas decisiones marcarán los últimos movimientos del mercado azulgrana. Deco sigue trabajando, pero tiene claro que antes de acometer nuevos fichajes, como el del 9 que es una prioridad, necesita resolver la operación salida.