David Torres 29 JUL 2026 - 10:10h.

El izado milimétrico de la cubierta de 4.800 toneladas empezará en unas semanas

El Nou Mestalla que se encontró Peter Lim 12 años después

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ValenciaEl Nou Mestalla afronta en agosto una fase clave de las obras: el izado milimétrico de su cubierta de 4.800 toneladas mediante 100 gatos hidráulicos sincronizados sobre 50 pilares ya instalados. Peter Lim lo ha visto in situ tras visitarlo la semana pasada después de 12 años sin pisar la Avenida de las Cortes. El magnate de Singapur ha llegado quince días antes de que comience una de las fases más delicadas de la construcción, cuando se inicie el izado de la cubierta del futuro estadio, prevista para proteger 70.044 asientos.

Lo hará mediante un sistema de 100 gatos hidráulicos sincronizados sobre los 50 pilares ya instalados junto a la avenida de Cortes Valencianas y que se sostendrán sobre los nidos de pájaro de los que ya ha venido informando ElDesmarque.

El estado del Nou Mestalla

Así, mientras avanza el Nou Mestalla, cuyo estado actual se puede ver en el vídeo superior, el club sigue también con tramitaciones como la entrega del proyecto definitivo del Polideportivo Anexo. Mientras, el Valencia CF, que tiene fijada la inauguración del Nou Mestalla para el verano de 2027, encara ahora un hito de ingeniería decisivo, porque el levantamiento de la cubierta condicionará el ritmo posterior de los trabajos interiores y de acabados del nuevo campo.

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Veinte días en izar los cables milímetro a milímetro: ¿Cuándo acabarán?

Como avanzó Las Provincias, la elevación se realizará de forma progresiva, centímetro a centímetro, para repartir las cargas de manera uniforme y evitar deformaciones en la estructura. Además, los técnicos controlarán de forma permanente el comportamiento de la cubierta y la tensión de los cables durante toda la operación. Será milímetro a milímetro para repartir las cargas y la tensión entre los cables que funcionarán como las radios imaginarios de una gran bicicleta.

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Aunque el izado tardará tres semanas aproximadamente, la instalación total de la cubierta está prevista para abril de 2027, según marca el cronograma pactado entre el club y el Ayuntamiento.