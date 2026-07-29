Los seis futbolistas señalados por el Real Madrid y las fórmulas elegidas en el mercado

Ángel Cotán 29 JUL 2026 - 08:21h.

El club blanco necesita hueco en la plantilla para los fichajes

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El Real Madrid está tirando de músculo económico y protagoniza un mercado muy animado en el que aún se esperan varios movimientos. Inmerso en la pretemporada, en la cual se ha estrenado con victoria, el equipo blanco sufrirá importantes cambios antes del inicio de LALIGA EA Sports. Además de las citadas llegadas, la parcela deportiva merengue pone el foco en la operación salida.

José Mourinho aterriza en Valdebebas con un estilo de juego muy marcado y no todos los perfiles de la actual plantilla le encajan. A expensas de conocer nuevos detalles con dos grandes incógnitas del equipo, el Real Madrid señala a seis futbolistas.

Los seis futbolistas señalados por el Real Madrid

Según informa El Larguero de la Cadena SER, el conjunto merengue desea buscar equipo a los siguientes jugadores: "En cuanto a las salidas, en el disparadero están los nombres de Mendy, Asencio, Camavinga, Mastantuono, Endrick y Gonzalo". Seis casos que apuntan a moverse en este mercado de verano aunque aún está por decidir la fórmula.

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La citada fuente añade las posibilidades de salida para estos seis activos madridistas: "Algunos en forma de traspaso, otros en forma de cesión... y otros todavía el club y José Mourinho tienen que decidir qué pasa con ellos".

Dos grandes incógnitas en el mercado

No se descartan grandes operaciones en esta ventana estival. Los nombres de Vinicius y Tchouaméni también salieron a escena: "El interés del Arsenal por Vinicius y el interés del Manchester United por Tchouaméni es real, están ahí. Ahora es cuestión de ver si, por ejemplo en el caso de Vinicius, decide renovar o no".

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la fuente desliza una fecha clave para conocer qué ocurrirá con estos dos futbolistas: "Yo creo que se va a acelerar todo a partir de la semana que viene. El lunes es el día señalado para que Vinicius vuelva a los entrenamiento, y a partir de ahí, veremos qué ocurre con el brasileño que promete ser el culebrón de agosto".