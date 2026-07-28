Ángel Cotán 28 JUL 2026 - 15:35h.

Rubén Uría arroja una información importante en ElDesmarque

Simeone perfila un cambio importante para Ademola Lookman en el Atlético de Madrid

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El futuro de Julián Álvarez vuelve a calentarse una vez finalizado el Mundial 2026. El delantero argentino lanzó la bomba a miles de kilómetros de distancia y ahora disfruta de sus vacaciones con su regreso al Atlético de Madrid fijado para el próximo 10 de agosto. Ahí, 'La Araña' deberá decidir si sigue adelante con su cruzada o opta por continuar como rojiblanco.

Este martes, Rubén Uría arroja luz al asunto. El colaborador de este casa se pasa por ElDesmarque para analizar la posible salida de la estrella colchonera en un mercado veraniego apasionante. El FC Barcelona lo tiene prácticamente imposible.

Rubén Uría y el futuro de Julián Álvarez si sale del Atlético de Madrid

El especializado en información colchonera compartió el sentir del Atlético de Madrid en el 'Caso Julián': "Mínima, mínima... muy mínima. Yo diría de 1%. Ahora mismo el Atlético de Madrid está blindado, está cerrado, no hay nada que hacer. Y el club lo que dice es '¿por qué voy a vender a mi estrella si no tengo problemas de dinero? Y lo que quiero es que sea parte del proyecto y el mascarón de proa de Apollo Sports'".

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A renglón seguido, Rubén Uría compartió su opinión e información sobre este asunto: "Yo creo que va a ser citado, como bien dices el 10 de agosto, yo creo que se va a incorporar con sus compañeros. Si él no quiere jugar en el Atlético de Madrid, a partir de ahí se va a abrir la puerta para una salida pero nunca al FC Barcelona. Nunca a un rival directo del Atlético de Madrid en LALIGA. Entonces, si Julián después del día 10 de agosto no quiere seguir, lo normal sería abrirle la puerta para una hipotética salida pero a un club extranjero".

El colaborador de esta casa insistió en su imposible fichaje por el club catalán: "Nunca. Yo creo que Miguel Ángel Marín se plantó desde el primer momento y le dijo que no ni a 100, ni 150 ni 200. Ese capítulo está cerrado por parte del Atlético de Madrid".