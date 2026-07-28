Mateu Alemany cambia el plan con Alexander Sorloth en el mercado de fichajes del Atlético de Madrid
Ya no contempla una salida para él
Qué pasa con Kang In Lee y por qué no ha llegado aún al Atlético de Madrid tras su fichaje
El Atlético de Madrid sigue poco a poco cogiendo ritmo en esta pretemporada 2026 mientras Mateu Alemany sigue trabajando el mercado de fichajes. El club rojiblanco ya tiene tres refuerzo confirmados para la temporada 26/27 al sumarse Kang In Lee a los ya anunciados previamente de Álex Grimaldo y Morten Hjulmand, aunque aún queda bastante trabajo por delante, especialmente en la operación salida. Debe encontrar acomodo a una serie de futbolistas que apuntan a tener su futuro lejos del Metropolitano, y entre los que parece que definitivamente no estará Alexander Sorloth.
El delantero noruego comenzó el verano con el cartel de transferible colgado, a la espera de que el Mundial revalorizara su valor y el cuadro rojiblanco pudiera cerrar una operación importante por él. Las semanas pasan y las circunstancias han provocado que se cambie el plan inicial por Sorloth. El Atlético ya no lo quiere vender, salvo oferta irrechazable para las partes, y cuenta con él para la próxima temporada.
Según cuenta el diario Marca, el Atlético ya no contempla su venta. En el club entienden que por su valor de mercado y por su rendimiento sería complicado encontrarle un reemplazo. Teniendo en cuenta que llegó procedente del Villarreal a cambio de 32 millones fijos más otros diez en variables y que el cuadro groguet se guardó un 20% de una futura venta, su traspaso para salir del Atlético debería ser mayor a los 40 millones de euros. Una cifra bastante alta que ni su principal pretendiente, la Juventus, alcanzaba ya que estaban dispuestos a llegar como mucho a los 40.
Además hay que tener en cuenta que con la marcha de Antoine Griezmann y la incógnita de Julián Álvarez, hay que tener muy en cuenta la cifra anotadora del noruego. El año pasado marcó un total de 20 tantos, algo ligeramente inferior a los 24 que anotó la temporada anterior. Por todo ello, el club entiende que es complicado encontrar un recambio de garantías para él y apuesta una temporada más por mantenerlo a las órdenes de Diego Pablo Simeone.