Redacción ElDesmarque Madrid, 28 JUL 2026 - 11:17h.

La fábrica japonesa llevará a Zandvoort la primera mejora de toda la temporada para la unidad de potencia

Los adelantamientos que confirman que Aston Martin y Fernando Alonso están de vuelta: hachazo a Franco Colapinto

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El futuro de Fernando Alonso sigue siendo una de las grandes incógnitas de la Fórmula 1 en esta 'silly season'. El piloto asturiano acaba contrato al final de este año y todavía no ha decidido si continuará una temporada más en la parrilla o pondrá punto final a una trayectoria histórica. Sin embargo, las últimas mejoras introducidas por Aston Martin y la inminente llegada de un nuevo motor Honda podrían resultar claves antes de tomar una decisión definitiva.

El AMR26B convence a Fernando Alonso, ahora falta el nuevo motor Honda

Según explica Andrew Benson, de la BBC, Alonso quiere comprobar si Aston Martin será realmente competitivo en 2027 antes de comprometerse con una temporada más. El español ha dejado claro durante todo el año que todavía disfruta compitiendo, aunque también ha reconocido que los actuales motores híbridos y la gestión de la energía han reducido parte del atractivo de pilotar un Fórmula 1.

El Gran Premio de Hungría supuso un importante punto de inflexión. El nuevo paquete aerodinámico permitió al bicampeón del mundo acceder por primera vez esta temporada a la Q2 y mostrar un ritmo de carrera mucho más competitivo. En la escudería consideran que las mejoras han cumplido las expectativas iniciales, recuperando alrededor de dos segundos por vuelta respecto a la versión anterior del monoplaza y, sobre todo, demostrando que el túnel de viento y la fábrica empiezan a ofrecer una correlación real entre los datos y la pista.

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Honda prepara un salto de rendimiento en su motor para convencer a Fernando Alonso

Por el contrario, el motor Honda fue un lastre durante todo el fin de semana de Hungría. Según informa Piergiuseppe Donadoni, de Auto Racer Italia, Aston Martin estrenará esta semana la nueva especificación del motor Honda durante un filming day antes de utilizarla oficialmente en el Gran Premio de Países Bajos. La nueva unidad de potencia podría aportar una mejora cercana al medio segundo por vuelta, equivalente aproximadamente a 35 caballos de potencia.

Dentro del equipo consideran que el nuevo chasis ya se acerca al nivel que Adrian Newey esperaba al inicio del proyecto y que únicamente falta acompañarlo con una unidad de potencia más competitiva. Ese será el aspecto que marcará la decisión de Fernando Alonso sobre su futuro. La dirección de Aston Martin quiere mantener al español y será el rendimiento del AMR26B, completado con el nuevo motor Honda, el que termine inclinando la balanza sobre la continuidad del asturiano en la Fórmula 1.