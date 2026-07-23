Alberto Cercós García 23 JUL 2026 - 16:00h.

Se disipan todas las dudas posibles de cara al 2027: Fernando Alonso seguirá en Aston Martin

El optimismo de Aston Martin con las mejoras se hace realidad: Fernando Alonso podrá contar con ellas

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Aston Martin llega al Gran Premio de Hungría con la necesidad de dar un golpe sobre la mesa después de una primera mitad de temporada muy por debajo de las expectativas. La escudería británica no ha logrado encontrar el rendimiento esperado en un monoplaza que se ha mostrado lejos de los equipos punteros durante buena parte del campeonato, mientras el ambicioso proyecto que lidera Adrian Newey todavía no ha comenzado a reflejarse en los resultados. A ese escenario se han unido las incógnitas en torno al desarrollo de la nueva unidad de potencia de Honda para la próxima normativa, un aspecto que también ha alimentado las dudas sobre el potencial del equipo a medio plazo. Sin embargo, en el Hungaroring Aston Martin estrenará un importante paquete de mejoras con la esperanza de que marque el inicio de una reacción.

Fernando Alonso quiso transmitir un mensaje de calma y confianza antes de comenzar la actividad en Budapest. El piloto asturiano se mostró plenamente convencido de que el proyecto acabará dando sus frutos y respaldó sin fisuras el trabajo de Adrian Newey, la gran apuesta de la escudería para volver a luchar por las victorias.

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"Tengo cero dudas de que Adrian Newey nos dará el mejor coche de la parrilla tarde o temprano", afirmó durante la rueda de prensa oficial de la FIA. Alonso también confía en que las novedades introducidas este fin de semana supongan un primer paso en la dirección correcta, aunque recordó que forman parte de un plan de evolución mucho más amplio que se desarrollará en los próximos meses.

Fernando Alonso, tajante sobre su futuro

El bicampeón del mundo también aprovechó la comparecencia para zanjar cualquier especulación sobre su continuidad en Aston Martin. Preguntado por los rumores que le sitúan fuera del equipo en el futuro, Alonso fue tajante y no dejó espacio para interpretaciones. "Tengo contrato, no me muevo", respondió con rotundidad, reafirmando su compromiso con la escudería de Silverstone. El español mantiene intacta su confianza en el proyecto y sigue convencido de que el trabajo que Aston Martin está realizando, tanto en la fábrica como en el desarrollo del coche, acabará permitiéndole luchar de nuevo por los puestos de cabeza cuando entren en vigor las nuevas regulaciones.