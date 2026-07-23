Fran Fuentes 23 JUL 2026 - 16:33h.

El seleccionador carga contra la conducta de los jugadores de la Albiceleste y destaca la conducta de los españoles

Lewandowski y por qué celebró el gol de España a Argentina en la final del Mundial

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Luis De la Fuente es una de las figuras que mejor representan el triunfo de España en el Mundial. El seleccionador ha logrado un bloque sólido, generoso y cohesionado que ha logrado triunfar y traer al país su segunda estrella. Una vez terminadas las celebraciones y con la Copa del Mundo en nuestro poder, el técnico ha acudido con diferentes medios de comunicación para hablar de cómo ha sido esta aventura en Norteamérica y las virtudes de un equipo ganador. Sin embargo, también ha cargado contra la vergonzosa actitud y las bochornosas imágenes que dejaron algunos jugadores y parte del cuerpo técnico de Argentina, agrediendo a los españoles como reacción a su, deportivamente, merecida derrota.

Así lo ha expresado en una entrevista concedida a TVE: "Mira, créeme que yo, en el momento de esos acontecimientos, no me di cuenta. Estaría celebrando con otra gente y abrazando a compañeros. No me di cuenta, fue una cosa muy rápida. Desde luego, en cualquier caso, eso es intolerable. Inadmisible. Eso no se puede permitir", condena.

Es que, además, se trata de deportistas que solo han contado con buenas palabras y elogios por parte de la expedición española: "Futbolistas de esa dimensión futbolística a los que yo he alabado durante todos los días previos, y sigo haciéndolo porque son grandísimos futbolistas", razona.

Luis De la Fuente valora la vergüenza que debió sentir Lionel Scaloni

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Del mismo modo, Luis De la Fuente siente que dichas agresiones seguramente avergonzaran a su seleccionador, Lionel Scaloni, dando la cara por su homólogo y entendiendo que dichos actos no representan a una figura de su categoría: "Un entrenador que seguro que lo ha pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones. Eso, insisto, no es tolerable", asevera.

Por último, Luis De la Fuente agradece a sus jugadores que no cayeran presa de la rabia y no respondieran con violencia contra los jugadores argentinos, demostrando una categoría mucho más elevada: "Lo que sí que hay que destacar es nuestro comportamiento, sobre todo, ante ese tipo de agresiones y de provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas, la actitud de buenos deportistas y de grandes futbolistas", sentencia.