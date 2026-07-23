Celia Pérez 23 JUL 2026 - 16:30h.

El director técnico habla de los contactos con ambos

Pep Guardiola coge fuerza como sustituto de Thomas Tuchel en Inglaterra

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Italia busca seleccionador y con ello se vienen días de movimientos buscando al candidato idóneo que lleve de nuevo a la Azzurra a lo más alto. Entre los posibles técnicos para ocupar el banquillo ha irrumpido con fuerza el nombre de Pep Guardiola, aunque no él único, tal y come reconoce Paolo Maldini. El director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), ha asegurado este jueves que Guardiola es "uno de los objetivos", pero también reveló que el organismo ha mantenido contactos con el italiano Carlo Ancelotti, actual técnico de Brasil.

"¿Guardiola? No podemos dar noticias, habéis identificado uno de los objetivos, pero también hemos hablado con Ancelotti. Nos parecía justo empezar por los mejores del mundo, pero hay que verificar su disponibilidad general", dijo Maldini en rueda de prensa desde la sede de la Serie A, en Milán.

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Maldini evitó fijar plazos para el nombramiento del nuevo seleccionador, aunque reconoció que el deseo de la federación es resolver la situación cuanto antes: "Lo ideal sería nombrar al seleccionador esta misma semana, pero lo es aún más esperar a la persona que realmente queremos. Hay prisa, pero en el fondo tampoco tanta", señaló.

"Siento una gran responsabilidad y presión, aquí hay un proyecto ambicioso. Es una llamada a las armas, cuando Italia llama es difícil decir que no. No conocía las dificultades iniciales, pero sentí la posibilidad de hacer cosas y la voluntad de todos de participar en la renovación", agregó.

Maldini, leyenda del Milan, destacó también el papel desempeñado por el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, para convencerle de asumir el cargo, y desveló que insistió personalmente para incorporar al exfutbolista brasileño Leonardo como asesor deportivo. Guardiola, Roberto Mancini y Andrea Pirlo figuran entre los principales candidatos, aunque la federación no descarta otras alternativas y la opción del ex del Manchester City, Bayern Múnich y Barcelona se presenta compleja ante su intención de apartarse de los banquillos esta temporada.