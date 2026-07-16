El alemán, muy señalado tras la derrota en semifinales ante Argentina

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La derrota de Inglaterra dejó muy señalado a Thomas Tuchel. Tras ponerse 1-0 en el marcador gracias al tanto de Anthony Gordon, la selección de Argentina encerró a los ingleses hasta remontar el partido en el tramo final, con un último tanto en el descuento que desató la locura. El técnico del combinado británico quedó muy tocado por su pobre planteamiento con el marcador a favor y su futuro, a falta del partido por el tercer y cuarto puesto, está en el aire. Y ahí, en ese contexto, aparece Pep Guardiola.

La prensa inglesa está siendo muy dura con Tuchel en el día posterior a la derrota ante Argentina. Es, sin duda, el gran señalado: encerró al equipo atrás, renunció a la pelota, introdujo cambios ultradefensivos y fue incapaz de defender el área por acumulación. Inglaterra tuvo sólo un 12% de posesión en los últimos 25 minutos de partido y apenas dio dos pases correctos entre el 66' y el 85', cuando llegó el tanto del empate. Demoledor.

Pep Guardiola, el sustito de Thomas Tuchel en Inglaterra

En esta tesitura, desde Reino Unido apuntan que Guardiola gana enteros como posible sucesor de Tuchel. El técnico español acaba de despedirse del Manchester City tras una década plagada de éxitos y nunca ha ocultado su deseo de dirigir a una selección. Ha tenido llamadas desde Italia y ofertas económicas importantes de Arabia Saudí, pero la selección inglesa se perfila como una opción mas que atractiva.

En las islas aseguran que a Guardiola le seduce la opción de dirigir a Inglaterra, pero todavía no se ha producido ningún contacto, ni mucho menos. Tuchel aún tendrá que sentarse en el banquillo del combinado nacional el próximo sábado, ante Francia, en el partido que nadie quiere jugar por el tercer puesto. A partir del domingo y sobre todo del lunes, será la hora de tomar decisiones en la FA. Y Guardiola, mientras tanto, aguarda noticias desde la tranquilidad del paro.