María Trigo Sevilla, 16 JUL 2026 - 09:44h.

El colombiano afronta sus últimas horas como futbolista verdiblanco

Diego Conde, la opción que convence al Betis como sustituto de Pau López

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Hace unos días se formó el lío en el Real Betis por las acciones que llevaron a cabo en las redes sociales algunos de sus jugadores. Mientras Antony pedía públicamente que Nelson Deossa y Natan no se fueran del club, el centrocampista colombiano le respondió con unas sorprendentes palabras en las que daba a entender que quería quedase con un "ya lo dijo la cabra, vamos una vez más". Nada más lejos de la realidad, pues todo eso pasaba mientras el conjunto verdiblanco negociaba su venta al Vasco de Gama.

Poco después, todos esos mensajes desaparecieron de las redes sociales. A pesar de ello, Nelson Deossa sigue publicando bastante contenido y dejando mensajes para que cada uno interprete lo que considere oportuno. Aunque en este caso sí que ha mantenido con su mensaje una línea acorde a la realidad, que no es otra que la de estar viviendo sus últimas horas como futbolista del Real Betis un año después de su fichaje.

El último mensaje de Nelson Dessoa

Ataviado con la indumentaria de entrenamiento del Real Betis, el colombiano acompañó la imagen con las siguientes palabras: "Sin llorar". Y es que el club brasileño ya le envió al Betis los documentos con los que indica las garantías de pago para cerrar el fichaje de Nelson Deossa y los últimos trámites se están produciendo. Con el futbolista ambas entidades ya acordaron todo.

Y la letra de la canción con la que habla claro

Este post de Nelson Deossa en las stories de su Instagram iba acompañado de la canción 'Soy humilde' del artista Quezada Traviezo y su letra dice así:

Hoy camino firme y no me rajo en la vida

Con la frente en alto, la mirada encendida

No presumo nada, pero sé lo que valgo

Lo poco, lo mucho, me lo gané trabajando

No ocupo reflectores pa' sentirme importante

La humildad me respalda, eso es lo más elegante

La disciplina es ley, nunca me ha fallado

Y el respeto es primero, así fui educado

Soy humilde, pero traigo lo mío

No me vendo ni cambio por frío

Orgulloso de lo que he logrado

Paso firme, nunca me he rajado

No olvido quién soy y de dónde vengo

Aunque el mundo me quiera ver lejos, con respeto me sigo moviendo y en silencio mis metas cumpliendo

No hablo de más, dejo que hablen los hechos

Mi palabra es ley y eso lo llevo en el pecho

No me gusta el ruido ni andar depresumido porque el que es de verdad no ocupa ese ruido

Hay logros callados que pesan más que el oro

Y caídas que enseñan a pararse con decoro

No todo es dinero, también hay valores

Lealtad y respeto, eso vale millones

No soy perfecto, pero sigo en la línea

Con errores y aciertos forjando mi vida

No me quita el sueño, la envidia ajena

Yo sigo en lo mío sin mirar problemas

Soy humilde y eso no lo cambio

Aunque el mundo me ofrezca atajos, mi camino lo hice derecho

Con disciplina marcada en el pecho aquí sigo firme en el presente

Con la mente fría y el corazón valiente

Lo que venga lo enfrento de frente porque soy humilde, pero soy consciente