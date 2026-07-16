Nelson Deossa ya juega a despedirse del Betis: "Sin llorar"
El colombiano afronta sus últimas horas como futbolista verdiblanco
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Hace unos días se formó el lío en el Real Betis por las acciones que llevaron a cabo en las redes sociales algunos de sus jugadores. Mientras Antony pedía públicamente que Nelson Deossa y Natan no se fueran del club, el centrocampista colombiano le respondió con unas sorprendentes palabras en las que daba a entender que quería quedase con un "ya lo dijo la cabra, vamos una vez más". Nada más lejos de la realidad, pues todo eso pasaba mientras el conjunto verdiblanco negociaba su venta al Vasco de Gama.
Poco después, todos esos mensajes desaparecieron de las redes sociales. A pesar de ello, Nelson Deossa sigue publicando bastante contenido y dejando mensajes para que cada uno interprete lo que considere oportuno. Aunque en este caso sí que ha mantenido con su mensaje una línea acorde a la realidad, que no es otra que la de estar viviendo sus últimas horas como futbolista del Real Betis un año después de su fichaje.
El último mensaje de Nelson Dessoa
Ataviado con la indumentaria de entrenamiento del Real Betis, el colombiano acompañó la imagen con las siguientes palabras: "Sin llorar". Y es que el club brasileño ya le envió al Betis los documentos con los que indica las garantías de pago para cerrar el fichaje de Nelson Deossa y los últimos trámites se están produciendo. Con el futbolista ambas entidades ya acordaron todo.
Y la letra de la canción con la que habla claro
Este post de Nelson Deossa en las stories de su Instagram iba acompañado de la canción 'Soy humilde' del artista Quezada Traviezo y su letra dice así:
Hoy camino firme y no me rajo en la vida
Con la frente en alto, la mirada encendida
No presumo nada, pero sé lo que valgo
Lo poco, lo mucho, me lo gané trabajando
No ocupo reflectores pa' sentirme importante
La humildad me respalda, eso es lo más elegante
La disciplina es ley, nunca me ha fallado
Y el respeto es primero, así fui educado
Soy humilde, pero traigo lo mío
No me vendo ni cambio por frío
Orgulloso de lo que he logrado
Paso firme, nunca me he rajado
No olvido quién soy y de dónde vengo
Aunque el mundo me quiera ver lejos, con respeto me sigo moviendo y en silencio mis metas cumpliendo
No hablo de más, dejo que hablen los hechos
Mi palabra es ley y eso lo llevo en el pecho
No me gusta el ruido ni andar depresumido porque el que es de verdad no ocupa ese ruido
Hay logros callados que pesan más que el oro
Y caídas que enseñan a pararse con decoro
No todo es dinero, también hay valores
Lealtad y respeto, eso vale millones
No soy perfecto, pero sigo en la línea
Con errores y aciertos forjando mi vida
No me quita el sueño, la envidia ajena
Yo sigo en lo mío sin mirar problemas
Soy humilde y eso no lo cambio
Aunque el mundo me ofrezca atajos, mi camino lo hice derecho
Con disciplina marcada en el pecho aquí sigo firme en el presente
Con la mente fría y el corazón valiente
Lo que venga lo enfrento de frente porque soy humilde, pero soy consciente