Celia Pérez 16 JUL 2026 - 08:49h.

Giovani Lo Celso saltó al césped con una pancarta en la que podía leerse el mensaje "Las Malvinas son argentinas"

Argentina lucha contra España y las maldiciones en la final del Mundial: ya funcionaron con Francia e Inglaterra

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Argentina consiguió superar anoche a Inglaterra en una semifinal que logró remontar gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Más allá de lo deportivo, tras finalizar el duelo, la pancarta que mostró Giovani Lo Celso ha provocado bastante controversia. En ella se podía leer "Las Malvinas son argentinas", haciendo referencia a la disputa histórica con el país inglés por la soberanía del archipiélago y escenario de la guerra de 1982. Una manifestación política que prohíbe las reglas de la FIFA, cuya sanción ya sufrieron Rodri y Morata con "Gibraltar es español".

El centrocampista del Real Betis aprovechó la enorme repercusión de la victoria para reivindicar la posición oficial de Argentina sobre la soberanía del archipiélago. Una manifestación que va en contra de la normativa de la FIFA, donde está prohibida la exhibición de mensajes políticos por jugadores durante competiciones oficiales.

De hecho Rodri y Morata ya fueron suspendidos con un partido después de cantar "Gibraltar es español" en una celebración durante la Eurocopa. En dicha celebración, ambos entonaron el cántico en los actos con el público que acudió a recibirlos en la capital para festejar el título y tras ello la FIFA decidió tomar cartas en el asunto. La sanción en ese caso abarcaba al próximo partido internacional de la UEFA para el que los jugadores fueran elegibles, en este caso, el debut en la Nations League.

Ambos futbolistas fueron sancionados con un partido concretamente "por violar las normas básicas de conducta decente, por utilizar acontecimientos deportivos para manifestaciones no deportivas y por desacreditar al deporte del fútbol", según indicó el organismo en un comunicado.

Ahora, tras lo ocurrido anoche con la pancarta de Lo Celos y "Las Malvinas son Argentinas" toca esperar para ver si la UEFA también decide actuar y sancionar lo que un día sí hicieron con Rodri y Morata.