Alberto Cercós García 15 JUL 2026 - 23:30h.

Poco han tardado en Argentina en avivar la primera gran polémica tras ganar a Inglaterra en el Mundial

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La victoria de Argentina por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, culminada con una remontada que desató la euforia albiceleste, dejó una imagen que ha generado controversia. Nada más terminar el encuentro, el jugador del Real Betis, Giovani Lo Celso saltó al césped con una pancarta en la que podía leerse el mensaje "Las Malvinas son argentinas", celebrándolo junto a sus compañeros. El gesto reavivó una histórica disputa entre ambos países por la soberanía del archipiélago, ocupado por el Reino Unido desde 1833 y escenario de la guerra de 1982. En un duelo ya marcado por la rivalidad deportiva y el trasfondo político, la reivindicación de Lo Celso volvió a situar el conflicto en el centro de la atención.

Argentina volvió a hacer gala de una de las señas de identidad de su recorrido en este Mundial: su capacidad para levantarse de los golpes. La Albiceleste comenzó por detrás en el marcador frente a Inglaterra, pero reaccionó una vez más para firmar el 2-1 definitivo y clasificarse para la final. No es la primera vez que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni completa una remontada en el torneo, ya que también tuvo que darle la vuelta a sus eliminatorias frente a Cabo Verde, Egipto y Suiza, consolidando una imagen de equipo competitivo y resiliente que nunca baja los brazos, incluso en los escenarios de máxima presión.

La importancia del contexto político en el Argentina-Inglaterra

Más allá del resultado deportivo, el encuentro arrastraba un componente simbólico evidente por la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra, alimentada tanto por episodios futbolísticos como por acontecimientos políticos. En ese contexto, la decisión de Giovani Lo Celso de exhibir una pancarta con el lema "Las Malvinas son argentinas" nada más concluir el partido trascendió la celebración deportiva. El centrocampista del Real Betis aprovechó la enorme repercusión de la victoria para reivindicar la posición oficial de Argentina sobre la soberanía del archipiélago, una cuestión que continúa siendo uno de los principales asuntos de la política exterior del país sudamericano.

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El gesto no tardó en generar reacciones en redes sociales porque el Reino Unido mantiene el control de las islas desde el siglo XIX y considera que los habitantes del archipiélago han expresado en repetidas ocasiones su voluntad de seguir siendo un territorio británico de ultramar, mientras que Argentina sostiene que se trata de un territorio ocupado ilegalmente y reclama la apertura de negociaciones sobre su soberanía. Por ello, mostrar ese mensaje justo después de eliminar a Inglaterra en unas semifinales mundialistas fue interpretado como una reivindicación política de alto impacto, capaz de convertir una celebración futbolística en un episodio con una evidente carga diplomática y mediática.