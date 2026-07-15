Manu Carreño sitúa a la Selección de Luis de la Fuente en lo más alto: “El partido más redondo de la historia”
El presentador del informativo de ElDesmarque ha comenzado el editorial elogiando a la Selección Española y poniendo a este equipo a la altura de la Selección de 2010 en Sudáfrica
El divertido vacile de Sergio Ramos a Xavi Hernández por su pelo antes del España - Francia
España arrasó a Francia en las semifinales del Mundial. Es un hecho objetivo simplemente al mirar los números que dejó el choque. Ningún tiro a puerta de los franceses y una superioridad palpable durante los 90 minutos. En todo el mundo es un clamor lo superior que fue España y hasta Scaloni y Tuchel se han rendido al juego desplegado por el equipo de Luis de la Fuente. Un partido que pasará a la historia por cómo España dominó a la favorita para llevarse el torneo. Son palabras mayores y aún falta un pasito para volver a ser campeones del mundo, pero para Manu Carreño, periodista y presentador del informativo de ElDesmarque, esta Selección ya ha hecho historia y puede mirar de tú a tú al equipo de Vicente del Bosque en Sudáfrica 2010. Puede que por nombres nos quedemos más con los que nos entregaron la primera estrella, pero lo del partido contra Francia pasará a la historia como el "partido más redondo de España en toda la historia de los Mundiales", tal y como afirma el propio Carreño. Puedes ver el editorial con el que ha abierto el informativo en el vídeo superior.