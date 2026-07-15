Manu Carreño sitúa a la Selección de Luis de la Fuente en lo más alto: “El partido más redondo de la historia”

Fran Duarte Madrid, 15 JUL 2026 - 15:32h.

El presentador del informativo de ElDesmarque ha comenzado el editorial elogiando a la Selección Española y poniendo a este equipo a la altura de la Selección de 2010 en Sudáfrica

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