El fondo de capital riesgo estaría valorando el posible interés del mercado

Tercera salida confirmada en el Atlético de Madrid: se va a Turquía

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El pasado 10 de noviembre de 2025, el Atlético de Madrid anunciaba la entrada de Apollo Sports Capital como accionista mayoritario del club. La Junta General de Accionistas aprobó el nuevo Consejo de Administración el 12 de marzo, autorizando a su vez una ampliación de capital de 100 millones de euros. Apenas unos meses después, surgen los primeros rumores de una posible venta a otros inversores.

Según informa The Objetive, Apollo ya estaría sondeando el posible interés de mercado en el Atlético de Madrid y "estaría dispuesto a vender" sus acciones "si hay una oferta suficientemente atractiva". Ofertas que, apuntan, podrían llegar desde países como Qatar, Arabia Saudí o Estados Unidos.

La situación de Apollo en el Atlético de Madrid

Apollo desembolsó 1.500 millones de euros para adquirir el 57% de las acciones del Atlético de Madrid. "Si has invertido 1.500 millones y alguien te paga 2.300, lo vendes aunque haya pasado muy poco tiempo", señala el citado medio, que asegura tener fuentes cercanas a la situación.

En cuanto a los posibles compradores, colocan por encima de todos Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, el fondo público de Qatar o el de Abu Dabi, candidatos que ya manejan clubes de renombre como el Newcastle, el PSG o el Manchester City, respectivamente. Además, también nombran a millonarios estadounidenses como Stanley Kroenke o John William Henry, dueños del Arsenal y el Liverpool, respectivamente.

Son sólo los primeros rumores de una posible venta por parte de Apollo, que apenas acaba de aterrizar en la capital. Mientras tanto, el Consejo de Administración tiene previsto aprobar a principios de agosto la nueva ampliación de capital de 100 millones de euros, aprobada por la Junta General de Acconistas con la entrada del fondo de inversión en el club el pasado mes de marzo, que servirá a su vez para reforzar la parcela deportiva durante el mercado de fichajes e invertir en la Ciudad del Deporte del Metropolitano.