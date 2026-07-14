El lateral podría regresar a Italia cuatro años después

Por qué el Atlético de Madrid juega su partido aplazado contra el Málaga una semana antes que el resto

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El futuro de Nahuel Molina está en el aire. Centrado ahora mismo en la semifinal del Mundial 2026 en la que Argentina se medirá a Inglaterra, el lateral tendrá que tratar su futuro con el Atlético de Madrid una vez acabe el torneo de selecciones y, probablemente, antes de regresar al trabajo a principios de agosto, fecha fijada para los futbolistas que aún siguen jugando en Estados Unidos.

Nahuel acaba contrato en 2027, por lo que su futuro de rojiblanco no está ni mucho menos garantizado. Es el último verano en el que el Atlético podría sacar algo de dinero por un traspaso después de pagar unos 20 millones de euros al Udinese en verano de 2022, hace ya cuatro años. Es allí precisamente, en Italia, donde hay varios equipos interesados en su fichaje.

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Según informa el periodista Matteo Moretto, especializado en mercado, el Inter es uno de los clubes más interesados en Nahuel Molina. El argentino tiene un perfil que agrada a Cristian Chivu, técnico del cuadro italiano, y el Atlético estaría dispuesto a dejarle marchar "si llega una oferta convincente", aunque de momento no se habla de cifras.

Varios equipos en Italia quieren a Nahuel Molina

Unas horas antes, medios italianos también apuntaban el interés del Inter en Nahuel. Además, la semana pasada el periodista Nicolo Schire aseguró que el lateral había sido ofrecido al Nápoles y que los dos clubes, incluyendo aquí al Atlético, estaban valorando esta posibilidad, sobre todo en términos económicos.

El jugador, mientras tanto, sigue disputando el Mundial con Argentina. Pese a que acabó la temporada rojiblanca con buenas actuaciones, su nivel ha sido foco de críticas durante los últimos años, en los que ha disputado un total de 181 partidos con la camiseta colchonera. Su valor de mercado es de 15 millones de euros, cifra ligeramente inferior a la que pagaron por él desde el Metropolitano hace cuatro años.