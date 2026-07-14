Fran Duarte Madrid, 14 JUL 2026 - 12:18h.

El partido correspondiente a la primera jornada de LALIGA entre el Atlético de Madrid y el Málaga solo se ha aplazado cuatro días desde el inicio oficial del campeonato

LaLiga anuncia fechas y horarios de la jornada 1 dividida, la jornada 2 y la jornada 3

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El inicio de LALIGA EA Sports va a estar condicionado por el Mundial 2026. LALIGA ya ha publicado los horarios de las tres primeras jornadas de LALIGA EA Sports y ya se conocen las fechas de los partidos aplazados de la primera jornada. Javier Tebas ya informó de que los equipos con jugadores en las fases finales del Mundial podrían solicitar un aplazamiento del partido de la primera jornada para así poder empezar el campeonato con todos los jugadores disponibles. La gran mayoría de partidos de esta primera jornada se han emplazado para los días 25, 26 y 27 de agosto salvo el Atlético de Madrid – Málaga que se ha aplazado solo unos pocos días al miércoles 19 de agosto.

¿Por qué el Atlético de Madrid – Málaga solo se retrasa una semana?

El partido inicialmente se debería disputar el fin de semana del 15 de agosto, junto al resto de equipos. Pero LALIGA comunicó que los “equipos con número relevante de jugadores en semis o final del Mundial, jugarán 25,26 o 27. Con solicitud también para el 18, 19 y 20 de agosto”. Una decisión que se basa en la intención de los clubes de respetar las vacaciones obligatorias de los futbolistas y que obligan a la competición a aplazar algunos partidos para que todos los equipos puedan comenzar la temporada con disponibilidad de todos sus jugadores.

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Una vez se han publicado los primeros horarios oficiales para las tres primeras jornadas, ya sabemos que el Valencia – Real Betis, el Real Madrid – Real Sociedad y el FC Barcelona – Athletic Club se disputarán entre semana los días 25, 26 y 27 de agosto respectivamente. Solo hay un partido que se ha postpuesto a la ventana del 18, 19 y 20 de agosto, el Atlético de Madrid – Málaga CF que se disputará el miércoles 19 de agosto en el estadio Metropolitano.

Pero ¿por qué no juegan la semana siguiente y tienen una semana más de pretemporada para prepararse para el inicio liguero? La respuesta es muy simple: el estadio Metropolitano tiene agendados varios conciertos para la última semana de agosto y el club madrileño ha solicitado aplazar su encuentro solo cuatro días desde que empiece la primera jornada para que se celebren estos eventos. El 28, 29 y 30 de agosto hay tres conciertos seguidos de The Weeknd y el club necesita varios días de antelación para preparar todo el estadio y que se puedan celebrar sin problemas. Por lo que el club se ha visto obligado a adaptar la fecha de su primer partido contra el recién ascendido Málaga solo cuatro días después del inicio oficial de LALIGA.

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Desde el club rojiblanco preferían debutar con el Málaga en esa fecha para no tener una carga de tres partidos en una semana como ocurre con otros equipos. Desde el club también señalan que es un tema consensuado y que no tiene que ver con conciertos. Las dos primeras jornadas son en casa (Málaga y Villarreal) y a partir de la tercera jornada encadenan tres partidos fuera del Metropolitano contra Sevilla, Athletic y Real Sociedad.