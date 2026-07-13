Javi Rayo 13 JUL 2026 - 22:29h.

Michael Olise es el futbolista más codiciado del fútbol mundial

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Michael Olise ha llamado la atención de los grandes clubes europeos en el último año. Su gran temporada con el Bayern y su espectacular actuación con Francia en el Mundial le han colocado entre los jugadores más codiciados del mercado de fichajes, y sin estarlo. El Bayern está cerrado en banda a venderlo, aunque según apuntan desde el país galo, existe un escenario en el que el futbolista francés podría salir de la Bundesliga... ¡Rumbo a Madrid!

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Michael Olise, dueño de su futuro

Según publica el periodista Fabrice Hawkins en RMC Sports, Michael Olise y el Bayern se sentarán a hablar una vez el futbolista francés vuelva de sus vacaciones tras el Mundial. El jugador de la Bundesliga tiene contrato hasta 2029 y la intención de la entidad alemana no es otra que brindarle prolongando su vinculación y lo antes posible. Sólo si el futbolista pidiera marcharse a su todavía club podría abrirse otro escenario. Es entonces cuando el Bayern podría sentarse a negociar una hispotética salida, eso sí, por una cantidad no inferior a los 200 millones de euros según la citada información.

Un traspaso que se colocaría cerca del récord hasta ahora, los 222 millones de euros que el PSG pagó por Neymar. Un PSG que también está interesado en el fichaje de Michael Olise aunque no hará -de momento- ningún intento por llevarle a París. Según Fabrice Hawkins, fuentes cercanas a la directiva del Real Madrid trasladan que ahora mismo no planean hacer una oferta. Pero un cambio en la postura de Michael Olise podría cambiarlo todo. Al que si le gustaría ver a Olise vestido de blanco es a su compañero y amigo Mbappé, que ya se ha llegado a pronunciar públicamente.

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Cabe recordar que, hasta el momento, el fichaje de Jude Bellingham es el más caro de la historia del club con 127 millones de euros. Una cantidad muy lejana todavía a esos más de 200 millones de euros que habría que pagar para vestir a Michael Olise de blanco.