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El primer entrenamiento de Mourinho: ordenes a todo volumen y Mastantuono y Camavinga ni pestañean

El primer entrenamiento de Mourinho: ordenes a todo volumen y Mastantuono y Camavinga ni pestañean
José Mourinho, en el entrenamiento de este lunes. RMTV
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José Mourinho -junto a su cuerpo técnico- ha dirigido este lunes el primer entrenamiento de su segunda etapa como entrenador del Real Madrid. Con la única presencia de los canteranos y los futbolistas no mundialistas, el técnico portugués ha dado órdenes claras y a todo volumen, ha corregido posiciones y ha empezado a impartir las primer instrucciones de su modelo de juego. En redes sociales ha llamado poderosamente la atención la gestualidad de Mastantunono y Camavinga -dos de los futbolistas más señalados la pasada temporada y que podrían salir del club- y que no han ni pestañeado mientras el exentrenador del Benfica dirigía el entrenamiento.

Puedes ver los mejores momentos del entrenamiento reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.

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