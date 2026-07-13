El Real Madrid vuelve al trabajo bajo mínimos

Fede Valverde, Bellingham y Courtois: tensión en Madrid, tensión en la selección

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El Real Madrid está de vuelta. Tras pasar los pertinentes reconocimientos médicos, José Mourinho ha dirigido este lunes su primera sesión de entrenamiento en esta segunda etapa al frente del conjunto madridista, con apenas ocho jugadores disponibles, tres futbolistas recuperándose de sus lesiones y hasta 13 ausencias de internacionales debido a su participación en el Mundial 2026.

Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Andriy Lunin, Gonzalo García, Franco Mastantuono y Raúl Asencio han sido los ocho jugadores que han trabajado a las órdenes de Mourinho. Los dos últimos, además, con un futuro en el aire, pues están en una rampa de salida a la que también se podría unir Gonzalo.

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El Real Madrid ya suma cuatro lesionados

Eder Militao, Rodrygo Goes y Ferland Mendy también han estado en Valdebebas para pasar pruebas físicas, pero continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y aún no pueden trabajar con el grupo.

Además, Thibaut Courtois también ha estado este lunes en la Ciudad Deportiva, apenas tres días después de que Bélgica cayera eliminada del Mundial ante España, para pasar pruebas médicas. Se descarta que sufra una lesión importante y, salvo contratiempo, estará disponible para entrenar tras las vacaciones.

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Las ausencias en el primer entrenamiento de José Mourinho

Quienes aún no están disponibles son los internacionales que han estado en el Mundial. Los primeros en incorporarse serán los jugadores cuyas selecciones ya han concluido su participación en el torneo: Bernardo Silva, Fede Valverde, Arda Güler, Antonio Rüdiger, Brahim Díaz, Denzel Dumfries y Vinícius, además del mencionado Courtois. Todo apunta a que lo harán a finales de julio.

Más tendrán que esperar los jugadores que están en semifinales del Mundial, como son los casos de Jude Bellingham, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, que podrían incorporarse a principios de agosto, lo que obligará al Real Madrid a aplazar su primera jornada liguera.